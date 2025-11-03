Notranja preiskava pri Mednarodni atletski zvezi razkrila milijonsko prevaro

Mednarodna atletska zveza (Svetovna atletika) je sporočila, da je bila žrtev obsežne in sistematične kraje, ki so jo izvedli lastni zaposleni. V izjavi za javnost so potrdili, da so v notranji preiskavi odkrili izgubo v višini nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Za dejanje so domnevno odgovorni dva zaposlena in zunanji pogodbeni svetovalec.

Prevaro odkrili med revizijo

Kot so pojasnili v krovni organizaciji s sedežem v Monte Carlu, je krajo denarja odkril njihov oddelek za finance. Na sled so ji prišli že v začetku leta, in sicer med prvim letnim revizijskim postopkom, odkar je delo prevzela nova ekipa finančnega vodstva.

Pri Svetovni atletiki so pojasnili, da je eden od vpletenih zaposlenih organizacijo zapustil, še preden so prevaro sploh odkrili. Z drugim zaposlenim in vpletenim svetovalcem pa so po zaključeni notranji preiskavi nemudoma prekinili pogodbe. Celoten primer so, kot so zapisali, predali pristojnim sodnim organom v kazensko preiskavo.

Obenem so v celotni organizaciji sprožili postopke za uvedbo niza okrepljenih notranjih finančnih nadzorov, da bi preprečili ponovitev tovrstnih dejanj. Da bi dopolnili lastno notranjo preiskavo, so naročili tudi neodvisen forenzični računovodski pregled celotnega obdobja, v katerem se je kraja dogajala.

O neprijetnih razkritjih se je v izjavi ostro odzval tudi predsednik Svetovne atletike, Britanec Sebastian Coe. FOTO: Edgar Su/Reuters

Coe: Mi nismo takšna organizacija

O neprijetnih razkritjih se je v izjavi ostro odzval tudi predsednik Svetovne atletike, Britanec Sebastian Coe.

»Žal se kraje v podjetjih in organizacijah dogajajo po vsem svetu in v vseh industrijskih sektorjih na različnih ravneh,« je sprva dejal Coe, a takoj poudaril, da je ključen odziv vodstva.

»Najpomembneje je, da jih prepoznamo, pregledamo, kako so se lahko zgodile, in nato uvedemo nove postopke in okrepljene kontrole, da zagotovimo, da se ne ponovijo. To smo tudi storili,« je pojasnil prvi mož svetovne atletike.

Obljubil je, da si bodo prizadevali dobiti denar nazaj. »Odločeni smo tudi, da bomo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev, ki jih imamo na voljo,« je dejal.

Za konec je Coe poslal še jasno sporočilo o transparentnosti delovanja zveze pod njegovim vodstvom. »Preveč organizacij takšne incidente pomete pod preprogo, kar storilcem omogoča, da nadaljujejo prevare in kraje v novih organizacijah. Mi nismo takšna organizacija,« je bil odločen Coe.