Nov podvig mlade Štajerke, turška himna za Štajerca

Od sedmerice slovenskih judoistov, ki so se minuli konec tedna udeležili uvodnega letošnjega turnirja za svetovni pokal v Odivelasu, je novo sezono najbolje odprla Metka Lobnik. Članice kluba Apolon Maribor Hoče je na veliki nagradi Portugalske zablestela s srebrno kolajno v kategoriji do 78 kilogramov.

Na poti do svojega doslej največjega uspeha v članski konkurenci je Lobnikova najprej z iponom izločila domačo reprezentantko Fabio Conceicao, nakar je prav tako predčasno opravila s Ciprčanko Zanet Michaelidou. V četrtfinalu je bila 22-letna Štajerka z akcijo za vazari boljša od Britanke Emme Reid, v polfinalu pa je z dvema vazarijema strla odpor še Hrvatice Karle Prodan. S tem se je Metka prvič prebila v zaključni dvoboj turnirja za veliko nagrado, v katerem je morala nato z iponom priznati premoč Nemki Anni Monti Olek.

Mihael Žgank je bil v Odivelasu razred v kategoriji do 90 kilogramov. FOTO: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Lobnikova je s tem podvigom na svetovni lestvici prehitela tri tekmice, tako da je zdaj na 18. mestu, na katerem je tudi v kvalifikacijah za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Če bi zdaj potegnili črto pod kvalifikacije, bi imela vstopnico za največjo športno prireditev že v žepu.

V Odivelasu se je sijajno boril tudi nekdanji slovenski reprezentant Mihael Žgank, ki že debelih pet let zastopa turške barve. Na Portugalskem se je po petih zmagah ovenčal z zlato lovoriko v kategoriji do 90 kilogramov in tako naredil naslednji veliki korak proti olimpijskim igram v Parizu.