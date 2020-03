Nov udarec igram v Tokiu, zbolel visoki funkcionar

Tokio - Na okužbo z virusom, ki povzroča koronavirusno bolezen covid-19, je bil pozitiven nekdanji japonski nogometaš Kozo Tašima, zdajšnji predsednik japonske nogometne zveze, ki opravlja tudi naloge namestnika predsednika japonskega olimpijskega komiteja, je sporočila japonska nogometna zveza.



»Danes sem dobil izvid, ki je potrdil, da sem pozitiven na okužbo z novim koronavirusom,« je sporočil 62-letni nekdanji japonski nogometni reprezentant.



Tashima se je 3. marca udeležil letnega kongresa Evropske nogometne zveze (Uefa) v Amsterdamu na Nizozemskem. Dan pred tem je na sestanku Uefe predstavil japonsko kandidaturo za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu za mlajše članice do 23 let. Pred tem je bil tudi na rednem letnem srečanju mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) 29. februarja na Severnem Irskem v Belfastu.

Prepotoval velik del sveta

»V Amsterdamu in Evropi na začetku marca raven previdnosti ni bila na takšni ravni, kot je v tem trenutku. Vsi so se še vedno pozdravljali z objemi, rokovanjem in poljubi na lica,« je dejal Tašima v izjavi za javnost.



Prvi mož japonskega nogometa se je nato odpravil tudi v Združene države Amerike, kjer je nabiral podporo za japonsko kandidaturo za SP za ženske U-23, preden se je 8. marca vrnil domov na Japonsko. »Tudi v Združenih državah takrat še niso resno jemali opozoril glede koronavirusa,« je zapisal.



»Imam rahlo povišano temperaturo. Pregled je sicer pokazal simptome pljučnice, vendar je moje počutje trenutno dobro. V celoti bom upošteval zdravnikova navodila,« je zapisal Tašima, ki je še prejšnji teden normalno hodil na svoje delovno mesto ter se udeleževal sestankov.

Simptome opazil v nedeljo

Preventivno so začasno zaprli prostore japonske nogometne zveze, vsi zaposleni pa delajo od doma. »Prve simptome sem opazil v nedeljo, ko me je začelo mraziti, dobil pa sem tudi vročino. V ponedeljek sem se odpravil k zdravniku, kjer sem jim povedal, da sem bil pred kratkim na službenem potovanju v tujini,« je še dejal.



Na Nizozemskem, kjer se je udeležil zasedanja Uefe, je dejal, da je videl, da sta bila tam tudi njegova kolega iz Švice in Srbije, pri katerih so tudi potrdili sum na okužbo s koronavirusom. »Ne vem, kje in kako bi se lahko okužil, je še dejal Tašima.«



Da se je z virusom okužil eden od predstavnikov japonskega olimpijskega komiteja, trenutno ne govori v prid japonskim organizatorjem in japonski vladi, ki za zdaj ne razmišlja o odlogu oziroma preložitvi poletnih olimpijskih iger, načrtovanih za konec julija in začetek avgusta.