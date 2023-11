Andreja Leški si je pokorila staro celino

Slovenska judoistka Andreja Leški je na evropskem prvenstvu v Montpellieru v Franciji osvojila zlato odličje v kategoriji do 63 kg. Za naslov evropske prvakinje je v finalu premagala Izraelko Gili Sharir.

Leškijeva, letošnja svetovna podprvakinja iz Dohe je v prvem krogu premagala Španko Cristino Cabana Perez, ki jo je strla po treh minutah in pol podaljšane borbe. Leškijeva, ki je bila leta 2021 prav tako svetovna podprvakinja in istega leta v Lizboni še tretja na evropskem prvenstvu, se je nato v drugem krogu borila proti Rusinji Kamili Badurovi. Proti dve leti starejši Badurovi je slavila po podaljšku, v katerem si je Badurova prislužila še svojo tretjo kazen.

V četrtfinalnem boju z Madžarko Szofi Ozbas, četrto nosilko in bronasto letos s SP v Dohi in EP lani v Sofiji, ni imela pretiranih težav in si priborila vstopnico za polfinale.

Tam jo je pričakala nova zahtevna tekmica v obliki prve nosilke Laure Fazliu iz Kosova. Proti 23-letni aktualni evropski podprvakinji je zmagala le enkrat v treh dosedanjih dvobojih, danes pa je z iponom zanesljivo napredovala v veliki finale. V finalu je bila za zlato medaljo z vazarijem boljša od druge nosilke Sharir.

Potihem je ciljala na vrh

»Najprej sploh ne morem verjeti, kje sem, kaj sem danes dosegla. Čeprav sem nekako ciljala in si po tihem želela ta vrh. S tem sem dokazala, da sem elita, da sem med top tekmovalci v Evropi, v svetu, kjerkoli pač že, tako da sem res presrečna,« je po osvojeni zlati kolajni dejala slovenska šampionka.

»Najboljše je, ko si želiš nekaj, česar še nisi dosegel, ko ciljaš še eno stopničko višje od tam, kjer si že bil. To se mi je danes zgodilo in dogajalo čez cel ta teden. Rekla sem, da sem dobro pripravljena, ampak ugotovila sem, da je dobra pripravljenost le tisto, da začneš na isti liniji kot vsi ostali. Tukaj so vsi zelo dobro pripravljeni, tako da to dobesedno ne pomeni nič, na tem pa moraš graditi še vse ostalo,« je dodala nova evropska prvakinja.