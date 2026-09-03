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Drugo

Nov velik uspeh mlade Slovenke

Nika Tomc se je v Podgorici ovenčala z naslovom mladinske evropske prvakinje.
Nika Tomc (na fotografiji druga z leve) je nova mladinska evropska prvakinja. FOTO: Kostadin Andonov/EJU
Galerija
Nika Tomc (na fotografiji druga z leve) je nova mladinska evropska prvakinja. FOTO: Kostadin Andonov/EJU
Miha Šimnovec
3. 9. 2026 | 17:48
3. 9. 2026 | 19:24
2:10
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Izjemno nadarjena slovenska judoistka Nika Tomc je v vsem sijaju zablestela tudi na mladinskem evropskem prvenstvu (do 21 let) v Podgorici. Po petih prepričljivih zmagah si je namreč v velikem slogu izbojevala zlato lovoriko v kategoriji do 57 kilogramov.

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Kljub mladosti Nika že opozarja nase tudi v članski konkurenci

Na poti do zaključnega dvoboja je bila 20-letna borka iz celjskega kluba Z'dežele Sankaku razred zase. Najprej je z iponom izločila Madžarko Luco Veg, nato je prav tako predčasno opravila z Azerbajdžanko Hadižo Gadašovo, v četrtfinalu je z iponom ugnala Avstrijko Marlene Schinwald in v polfinalu še Izraelko Hili Zakroisky. V velikem finalu je bila nato Tomčeva zanesljivo boljša še od Italijanke Alice Martellacci

Vedela je, da ji lahko uspe

»Vedela sem, da mi lahko uspe, saj se že redno borim s članicami. Ker sem telesno zelo dobro pripravljena, sem morala pripraviti le še svojo glavo,« je takoj po tekmi povedala novopečena mladinska evropska prvakinja in glede tekmic dodala: »Poznam vsa dekleta. Pred borbo sem se s trenerjem dogovorila, kaj moram delati, in nato sem se tako tudi borila. Na srečo je šlo vse gladko.« Ob tem je še pristavila, da sta bili za zmago ključni osredotočenost in prava miselna priprava, nakar je svoj pogled že usmerila proti višjim ciljem: »To je mladinsko evropsko prvenstvo. Jaz merim bolj na članska tekmovanja.«

V velikem finalu je Nika Tomc (v modrem kimonu) premagala Italijanko Alice Martellacci. FOTO: Kostadin Andonov/EJU
V velikem finalu je Nika Tomc (v modrem kimonu) premagala Italijanko Alice Martellacci. FOTO: Kostadin Andonov/EJU
 

V isti kategoriji je nastopila tudi Haya Veinhandl Obaid, ki je uvodoma premagala Hrvatico Martino Tučaj, nakar je morala priznati premoč poznejši finalistki Alice Martellacci in Izraelki Gil Perry. Že po prvem dvoboju pa je izpadel Gal Blažič (do 60 kg), ki je izgubil s Turkom Furkanom Salihom Gulom.

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judoNika TomcPodgorica

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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