Nova kolajna za Žganka

Slovenski reprezentanti v judu minuli konec tedna na tekmovanju za grand slam v Bakuju (z nagradnim skladom 154.000 evrov) niso igrali vidnejše vloge. Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg) so dosegli po eno zmago, svetovna podprvakinja Andreja Leški (do 63 kg) pa je presenetljivo izpadla že v uvodnem krogu.

Bolje je šlo od rok in nog našemu nekdanjemu reprezentantu Mihaelu Žganku, ki od leta 2018 tekmuje za Turčijo. V glavnem mestu Azerbajdžana je zablestel z bronasto kolajno v kategoriji do 90 kilogramov, ki si jo je izbojeval po zmagah nad Britancem Stuartom Mcwattom, Jahorjem Varapajevom, Belgijcem Samijem Chouchijem in Azerbajdžancem Muradom Fatijevom, od katerega je bil boljši v obračunu za tretje mesto. Edini poraz mu je v polfinalu zadal Mihail Igolnikov.

Žgank, ki je s tem uspehom naredil nov velik korak proti olimpijskim igram prihodnje leto v Parizu, se je tako veselil že svojega drugega letošnjega odličja med elito, skupaj pa jih je 29-letni judoist iz Migojnic pri Žalcu v svetovnem pokalu osvojil že 21.

Ob tem kaže omeniti, da je Judo zveza Slovenija (JZS) dobila novega generalnega sekretarja. Namesto Franca Očka bo to vlogo poslej opravljal naš nekdanji vrhunski judoist in olimpijec Aljaž Sedej.