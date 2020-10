Nova sanjska pogodba za Hamiltona

Ljubljana - Kakor poročajo različni mediji, se je Lewis Hamilton vendarle dogovoril za podaljšanje sodelovanja z vodstvom Mercedesove ekipe v formuli 1. Po virih, ki so jih pridobili, naj bi angleški šampion po pogodbi prejel 44 milijonov evrov letne plače.



V Mercedesovem moštvu so nameravali novico o tem razkriti minulo nedeljo, ko so domala vsi spremljevalci kraljevskega avtomobilističnega razreda pričakovali, da bo Hamilton v Sočiju slavil že 91. zmago, s katero bi izenačil rekord legendarnega Nemca Michaela Schumacherja. Ker se mu nato na veliki nagradi Rusije ni izšlo po načrtih – po kazni(h) se je moral sprijazniti s tretjim mestom za finskim zmagovalcem Valtterijem Bottasom (Mercedes) in drugouvrščenim Nizozemcem Maxom Verstappnom (Red Bull) –, se naj bi odločili, da bodo (javno) podaljšanje pogodbe preložili na prihodnje dni oziroma do naslednje dirke 11. oktobra na Nürburgringu.



Hamilton, ki uradno torej še nima pogodbe za prihodnjo sezono, je na najboljši poti k sedmemu naslovu svetovnega prvaka. V skupni razvrstitvi ima namreč zajetnih 44 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Bottasom, medtem ko tretjeuvrščenega Verstappna od 35-letnega Angleža loči že 77 točk.