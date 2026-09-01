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Drugo

Nova slovenska kolajna na sredozemskih igrah

Slovenska tekmovalka Nina Kostanjšek je na igrah v Tarantu osvojila bronasto kolajno, slavila je Grkinja Evangelia Anastiadu.
Nina Kostanjšek Foto Vzs
Galerija
Nina Kostanjšek Foto Vzs
T. E., STA
1. 9. 2026 | 12:01
3:29
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Veslačica Nina Kostajnšek je enajsti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila tri zlate, dve srebrni in enajst bronastih medalj.

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Slovenski velikan se ne ustavlja, na svojih zadnjih igrah dominantno do zmage

Kostajnškova je v finalu A 15,12 sekunde zaostala za zmagovalko, Grkinjo Evangelio Anastasiadu, ki je drugouvrščeno Srbkinjo Jovano Arsić, evropsko prvakinjo izpred dveh let, ugnala kar za 11,57 sekunde. Tudi Slovenka je zanesljivo prišla do tretjega mesta. Italijanko Gaio Umbro Chiavini, ki je bila četrta, je prehitela za 7,25 sekunde.

Slovenska predstavnica je bila ves čas na tretjem mestu, medtem ko je po prvih 500 m vodila Arsićeva. Štiriindvajsetletna Grkinja, svetovna prvakinja do 23 let leta 2022 in tega leta tudi evropska članska prvakinja, je v nadaljevanju silovito pospešila in se otresla vseh tekmic za suvereno zmago.

»Tekma je bila zahtevna zaradi vročine in visoke vlage, hkrati je proga povsem nova. Na njej še nismo tekmovali. Konkurenca je bila zelo močna in vedela sem, da ne bo lahko. Moj cilj je bila medalja in zelo sem vesela, da mi jo je uspelo osvojiti,« je povedala Kostanjškova.

Čeh včeraj zlat

Dan prej je atlet Kristjan Čeh osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 m za tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Prav tako na atletskem stadionu je nato za bron poskrbela tretjeuvrščena moška štafeta 4 x 100 m. Tekli so Staš Tin Lorbar, Filip Oicij, Andrej Skočir in Anej Čurn Prapotnik.

Pred Čehom sta zlati medalji na teh SI osvojili še atletinja Tina Šutej v skoku s palico ter balinarka Eneja Ozbič Primc, ki je slavila v natančnem zbijanju. Poleg Šutejeve sta v nedeljo bronasti medalji osvojili še Prapotnik na 100 m in reprezentanca ekipno v judu. Tudi dan prej se je slovenski tabor vselil treh odličij. Triatlonka Tjaša Vrtačič je bila druga, srebrna je bila judoistka Metka Lobnik in bronasta prav tako v judu Nika Koren.

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Tina Šutej zlata z rekordom prvenstev, kolajna tudi za Prapotnika

Na tretjo stopničko zmagovalnega odra so stopili še badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc v igri dvojic, judoista Nace Herkovič in Martin Hojak, balinar Urban Hiti v hitrostnem zbijanju, kolesarka Nika Bobnar v kronometru in plavalka Tina Čelik na 100 m prsno.

Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav s treh celin, Evrope, Afrike in Azije. Pred štirimi leti v Oranu v Alžiriji je Slovenija na SI osvojila 23 odličij.

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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