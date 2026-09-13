Nova zanesljiva zmaga Slovencev

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dosegla še drugo zmago na evropskem prvenstvu v Modeni. Potem ko je v petek brez oddanega niza premagala izbrano vrsto Slovaške, je bila danes s 3:0 boljša še od Švedske.

Uvodni niz so naši odbojkarji dobili s 25:16, drugi pa je bil precej bolj izenačen. Slovenski reprezentanti so jeziček na tehtnici na svojo stran prevesili šele v končnici, v kateri so bili boljši s 25:21. V zadnjem nizu pa so izbranci selektorja Fabia Solija, ki je na igrišče poslal drugo postavo, hitro prevzeli pobudo v svoje roke in se veselili zmage s 25:12.

V slovenski vrsti je bil s 17 točkami najbolj učinkovi Nik Mujanović, Jan Kozamernik je k uspehu prispeval enajst točk, po devet pa jih dosegla Rok Bračko in Klemen Šen.

Tretjo zaporedno zmago na tem prvenstvu stare celine bodo naši odbojkarji lovili že jutri, ko se bodo pomerili z Grki. Tekma se bo začela ob 21. uri.