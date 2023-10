Nova Zelandija pričakovano v finalu

Ragbisti Nove Zelandije so prvi finalisti svetovnega prvenstva, potem ko so v Parizu brez večjih težav premagali Argentino s 44:6 in bodo tako petič igrali v velikem finalu. V soboto bo na vrsti še drugi polfinale med Anglijo in Južno Afriko.

Čeprav so Argentinci dobro začeli dvoboj in imeli posest, so oceanski predstavniki hitro unovčili kakovost in izkušnje z velikih tekmovanj. Že do polčasa so si nabrali prednost 14 točk, nato pa že v uvodnih desetih minutah dvakrat položili za zadetek in razliko +28.

Will Jordan je danes dosegal tri zadetke s polaganjem, skupno že osem na letošnjem SP. S tem se je pridružil ostalim trem rekorderjem, pokojnemu Jonahu Lomuju (Nova Zelandija, 1999), Bryanu Habani (Južna Afrika, 2007) ter Julianu Savei (Nova Zelandija, 2015).

Doslej je Nova Zelandija osvojila lovoriko na dveh domačih SP, v letih 1987 in 2011, ter nato še 2015 v Angliji. Argentinci pa bodo tretjič igrali za tretje mesto. Leta 2007 so na prvenstvu v Franciji ugnali prav Francijo, osem let kasneje v Angliji pa izgubili proti Južni Afriki.

Trikratni svetovni prvaki Južnoafričani (1995, 2007, 2019) se bodo v ponovitvi zadnjega finala na Japonskem na Stade de Franceu v soboto ob 21. uri pomerili z Angleži. Ti so edini naslov osvojili pred 20 leti. Favorizirani so »springboks«, tudi medsebojna statistika je na strani afriških predstavnikov, saj so dobili 27 od skupno 45 uradnih dvobojev. Je pa statistika v zadnjih osmih tekmah izenačena, a proti Angležem govori tudi statistika na SP, na katerih so dobili le eno od petih tekem (2003).

Dvoboj za 3. mesto bo 27. t. m., dan kasneje bo finale. Tudi zadnja obračuna bosta v Parizu.