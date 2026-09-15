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Drugo

Nova zmaga Grkov, Čehi odščipnili niz Italijanom

Slovenski odbojkarji se bodo v sredo na evropskem prvenstvu v Modeni pomerili s Čehi.
Italijanski odbojkarji so premagali še Čehe. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Galerija
Italijanski odbojkarji so premagali še Čehe. FOTO: Luca Del Prete/CEV
M. Š., STA
15. 9. 2026 | 23:53
16. 9. 2026 | 00:54
2:26
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Slovenski odbojkarji so imeli po porazu z Grki dan počitka. Grški odbojkarji pa so po presenetljivi zmagi nad Slovenci očitno v naletu. Danes so v tekmi 4. kola evropskega prvenstva v Modeni premagali še Švede s 3:1. Italijani so v večernem derbiju z enakim izidom ugnali Čehe in prepričljivo vodijo v skupini A.

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Po igri mačke z mišjo Marovt opozoril soigralce

Grčija je dosegla drugo zmago na turnirju in zapletla položaj v skupini A. Po dveh zmagah ima šest točk, toliko kot Slovenija, ki jo jutri najprej čaka pomemben obračun s Češko, že dan zatem pa se bo pomerila še z gostiteljico Italijo.

Slovenija in Češka sta se v skupinskem delu evropskega prvenstva nazadnje srečali leta 2021 v Ostravi, kjer so s 3:1 slavili Čehi, Slovenci pa so jih nato izločili v četrtfinalu.

Italija je na turnirju še edina neporažena v skupini A. Gostitelji so zanesljivo premagali Grke, Slovake, Švede in v današnjem obračunu še Čehe za četrto zmago in popoln izkupiček 12 točk. Čehi so vpisali prvi poraz na turnirju v Modeni in zasedajo z osmimi točkami drugo mesto. Švedi in Slovaki ostajajo brez zmage.

Finci so strli še odpor Nizozemcev. FOTO: CEV
Finci so strli še odpor Nizozemcev. FOTO: CEV

Finci strli še odpor Nizozemcev

V skupini B v Sofiji je Severna Makedonija vpisala še četrti poraz. Makedonci so klonili proti Portugalcem. Poljska je za niz neporaženosti in prvo mesto v skupini premagala Ukrajino, ki si s Poljsko na drugem mestu deli 12 točk.

V skupini C v Tampereju je Belgija premagala Dansko, Finci pa so v petih nizih odpravili žilave Nizozemce. Finska in Belgija imata po deset točk, Danska šest, Srbija pet, Nizozemska dve, Estonija pa je še brez točke.

V skupina D v Cluj-Napoci je v derbiju začelja Švica za prvo zmago na turnirju odpravila Latvijo. Francija pa je za drugo mesto v skupini gladko premagala vodilno Nemčijo.

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