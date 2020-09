Nova zmaga poljskega šampiona, Žagar deseti

Ljubljana - Najboljši spidvejisti na svetu so se še drugič zapored pomerili med seboj na praškem štadionu Marketa, na katerem je bil vnovič najhitrejši Bartosz Zmarzlik. Slovenski as Matej Žagar je petkovemu 14. mestu dodal še deseto.



Zmarzliku, ki se je veselil tretje letošnje zmage in skupno devete za svetovno prvenstvo, se je tudi tokrat najbolj približal Britanec Tai Woffinden, tretje mesto pa si je pridirkal Avstralec Jason Doyle. Z nehvaležnim četrtim mestom se je moral na drugi dirki v glavnem mestu Češke sprijazniti Šved Fredrik Lindgren.



Žagar je preizkušnjo odprl z dvema drugima mestoma, nakar je bil trikrat tretji. V petih vožnjah je tako osvojil sedem točk in dirko končal na desetem mestu. V skupni razvrstitvi, v kateri ima zdaj 37 točk, je ostal na enajstem mestu. V vodstvu se je utrdil Zmarzlik (99 točk), ki ima sedem točk zaloge pred najbližjim zasledovalcem Lindgrenom (92), tretji je Woffinden (89).



Naslednji in obenem zadnji dirki v letošnjem prvenstvu bosta na sporedu 2. in 3. oktobra v Torunu.