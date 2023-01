Novak Đoković: Bolj sem bil povezan z aparati in posteljo kot z ljudmi

V zadnjih tednih sem bil bolj pogosto povezan z aparati, napravami in s posteljo kot pa z ljudmi. S pomočjo aparatov sem iskal mejo, do katere lahko obremenim svojo nogo.

Če primerjam drugo tekmo v Kranjski Gori in ti dve tekmi na Kronplatzu, sem tu gotovo odpeljala svoj najboljši veleslalom doslej.

Verjamem gospodu Petru Bohincu, predsedniku kluba in zdaj tudi stanovskemu kolegu, saj je postal župan Jesenic. Dejal mi je, da se je klub resno lotil projekta. Plačal je prijavnino in zdaj dela na tem, da bi vstopil v ICEHL.

Tina Trstenjak je bila garačica v pravem pomenu besede, za športne uspehe se je odpovedala vsemu. Zanje je garala iz dneva v dan, vseskozi je verjela vase in ni popuščala niti za ped. To je bil njen ključ do uspeha. Pa tudi od Urške Žolnir, Ane Velenšek ... V veliko čast mi je, da sem lahko trenirala z njimi.

Anka Pogačnik, judoistka leta 2022 (Delo)