Novak Đoković je vzornik tudi za šahovskega genija

Najmlajši šahovski igralec z ratingom Elo preko 2750 (2751) točk Gukeš D, s čimer je prekosil tudi dosedanjega rekorderja Magnusa Carlsena, je priznal, da je Novak Đoković športni as, ki ga navdihuje.

»Šah in tenis imata veliko skupnega. Zahteva stalno mentalno osredotočenost. Nikoli ne bom pozabil, kako je Đoković rešil dve zaključni žogici in v finalu Wimbledona leta 2019 premagal Rogerja Federerja,« je povedal komaj 17-letni šahovski zvezdnik, ki mu napovedujejo, da bo postal tudi najboljši na svetu. Gukeš D je naziv velemojstra prejel januarja leta 2019, s čimer je postal drugi najmlajši šahist z najvišjim nazivom v zgodovini. Star je bil 12 let, sedem mesecev in 17 dni. Trenutno je na 13. mestu lestvice Mednarodne šahovske zveze (Fide) z ratingom 2744.