Novak Đoković se je izenačil z Rogerjem Federerjem

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na prestižni podelitvi nagrad laureus v Madridu prejel nagrado za športnika leta. Med ženskami je to priznanje pripadlo španski nogometašici in članici Barcelone Aitani Bonmati. Za najboljšo ekipo lanskega leta so razglasili špansko žensko nogometno reprezentanco.

Podelitev 25. športnih nagrad laureus je tokrat potekala v palači Cibeles v središču Madrida. V vsaki od sedmih tradicionalnih nagrad je bilo šest nominirancev, ki jih sicer določijo svetovni mediji, zmagovalce pa je tokrat izglasovalo 69 članov odbora Svetovne športne akademije Laureus.

Nagrado laureus za športnika leta je še petič v karieri prejel Đoković. S tem se je izenačil z dolgoletnim švicarskim tekmecem Rogerjem Federerjem. V eni od svojih boljših sezon je srbski as lani osvojil tri lovorike za grand slam v Melbournu, New Yorku in Parizu. Tako je osvojil že 24 turnirjev za veliki slam in se po številu naslovov izenačil z Margaret Court.

Za športnika leta so bili ob Đokoviću nominirani še švedski skakalec s palico Armand Duplantis, norveški nogometaš Erling Haaland, ameriški šprinter Noah Lyles, argentinski nogometaš Lionel Messi in nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen.

Nagrado za najboljšo športnico leta je prejela Aitana Bonmati. FOTO: Javier Soriano/AFP

Športnica leta je postala nogometašica Bonmatijeva, ki je lani s Španijo osvojila svetovno prvenstvo, na katerem je osvojila zlato žogo za najboljšo igralko prvenstva. Z Barcelono je osvojila špansko prvenstvo in ligo prvakinj, za konec pa je prejela že zlato žogo za najboljšo nogometašico leta.

Med nominirankami za športnico leta so bile še jamajška atletinja Shericka Jackson, kenijska tekačica Faith Kipyegon, ameriška atletinja Sha'Carri Richardson, ameriška smučarka Mikaela Shiffrin in poljska teniška igralka Iga Swiatek.

Ekipa leta je postala španska ženska nogometa reprezentanca. Nagrado je prejela po zaslugi naslova na svetovnem prvenstvu. Španske nogometašice so v glasovanju za to nagrado prejele več glasov kot ekipa Evrope na Ryderyjevem pokalu v golfu, nemška moška košarkarska reprezentanca, angleški nogometni klub Manchester City, ekipa formule ena Red Bull in južnoafriška moška reprezentanca v ragbiju.

Novinec leta Jude Bellingham

Nagrado za novinca leta, to podelijo tistemu, ki mu je uspel največji preboj, je prejel angleški nogometaš Jude Bellingham, ki se je lani za več kot sto milijonov evrov preselil k madridskemu Realu tik pred svojim 20. letom. Prejel je nagrado za najboljšega nogometaša do 21 let v Evropi. V glasovanju za to nagrado prejel več glasov od kolumbijske nogometašice Linde Caicedo, ameriške teniške igralke Coco Gauff, kitajskega plavalca Qina Haiyanga, britanskega atleta Josha Kerra in španske nogometašice Salme Paralluele.

Novinec leta je Jude Bellingham. FOTO: Javier Soriano/AFP

Za povratnika leta je bila izbrana telovadka Simone Biles. Sedemindvajsetletna Američanka se je v gimnastiko vrnila po dveletni odsotnosti zaradi skrbi za duševno zdravje in na svetovnem prvenstvu osvojila štiri zlata odličja.

Po glasovanju članov odbora je Bilesova zbrala več glasov kot nogometaš Sebastien Haller iz Slonokoščene obale, atletinja Katarina Johnson-Thompson, južnoafriški ragbist Siya Kalisi, ameriški košarkar Jamal Murray in češka teniška igralka Marketa Vondroušova.

Nagrado za ekstremno športnico leta je prejela komaj 14-letna rolkarka Arisa Trew. Avstralka je lani pri 13 letih postala prva ženska rolkarka, ki je na tekmovanju pristala po obratu za 720 stopinj. Prav tako je osvojila dve zlati kolajni na tekmovanju X-Games.

Dobitnica nagrade za športnico invalidko leta je prejela nizozemska teniška igralka na vozičku Diede de Groot. Nizozemka je lani podaljšala zmagoviti niz v tenisu na vozičkih na 127. Osvojila je tudi tretji zaporedni grand slam.

Poleg standardnih elitnih nagrad so letos podelili tudi nagrado za dobrodelno dejavnost v športu. Letos so jo podelili programu, ki najbolj odraža navdihujoče besede Nelsona Mandele, da ima šport moč spremeniti svet. Nagrado je prejela fundacija Rafa Nadal, ki s športom in izobraževanjem pomaga več tisoč mladim v Španiji in Indiji.