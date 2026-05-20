Novak Đoković razkril veliko spremembo pred turnirjem v Parizu

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je pred začetkom odprtega prvenstva Francije okrepil svojo strokovno ekipo. Štabu se je pridružil Viktor Troicki, nekdanji 12. igralec sveta in selektor srbske reprezentance v Davisovem pokalu. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov bo imel torej ob sebi dolgoletnega prijatelja in zaupnika. Troicki je do začetka maja sodeloval z Miomirjem Kecmanovićem, z Đokovićem pa že vrsto let vzdržuje tesne športne in prijateljske vezi, piše srbski Blic.

Troicki je bil del Đokovićeve ekipe tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je Srb osvojil zlato kolajno – edino veliko lovoriko, ki mu je doslej manjkala v bogati karieri. »Novaka poznam vse življenje in vedno je bil perfekcionist. Prav zato je postal največji vseh časov. Ko konča trening, ostaja stoodstotno osredotočen na to, da bi bil še boljši in bolje pripravljen, ne glede na tekmeca ali cilj,« je Troicki dejal med olimpijskimi igrami leta 2024.

Novak Đoković in hrvaški igralec Dino Prižmić FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Đoković je edini pripravljalni turnir za Roland Garros odigral v Rimu, kjer je izpadel že v drugem krogu proti Hrvatu Dinu Prižmiću. Po turnirju je treniral v Atenah, se za kratek čas vrnil v Beograd, nato pa odpotoval v Pariz, kjer brani lansko uvrstitev v polfinale.

V Avstraliji do finala z Alcarazom

Na letošnjem prvem turnirju za grand slam v Avstraliji je Đoković prišel do finala, v katerem je moral priznati premoč Carlosu Alcarazu. Mladi Španec zaradi poškodbe letos ne bo nastopil niti v Parizu niti pozneje na Wimbledonu. Tudi po porazu v Rimu pa je Đoković znova pokazal svojo priljubljenost in odnos do navijačev – po izpadu je še dolgo ostal ob igrišču in delil avtograme.