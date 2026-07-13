Kdo je Jannik Sinner: nove sanjske številke Italijana

V vrhunskem športu po navadi ni naključij. Seveda sem in tja udarijo kakšna presenečenja, kot denimo pred desetletjem naslov prvakov v elitni angleški ligi za nogometaše iz Leicestera ali pa še kakšno leto prej Wolfsburgovo slavje v nemškem prvenstvu. Toda največkrat tisti najboljši potrjujejo svoj ugled, vložek, znanje, psihično trdnost. In prav vse to je za novo lovoriko v Wimbledonu razgrnil Jannik Sinner, št. 1 svetovne lestvice teniških igralcev (ATP). Italijan je ubranil naslov najboljšega na najbolj spoštovanem in prepoznavnem teniškem dogodku, ko se v 14 dneh zvrsti kopica imenitnih tekem na legendarni travnati podlagi, navzoči na tribunah in sploh v razkošnem prostoru izjemnega centra pa, kot smo pred tremi dnevi objavili tudi v zapisu o ponudbi in cenah za obiskovalce, uživajo ...