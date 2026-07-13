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Kdo je Jannik Sinner: nove sanjske številke Italijana

Vodilni igralec svetovne teniške lestvice je drugo leto zapored zmagal v Wimbledonu, kar se doslej še ni posrečilo niti enemu njegovemu italijanskemu rojaku.
Janik Sinner ni skrival veselja ob novi prestižni zmagi. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP
Galerija
Janik Sinner ni skrival veselja ob novi prestižni zmagi. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP
Siniša Uroševič
13. 7. 2026 | 11:42
13. 7. 2026 | 11:49
5:40
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V vrhunskem športu po navadi ni naključij. Seveda sem in tja udarijo kakšna presenečenja, kot denimo pred desetletjem naslov prvakov v elitni angleški ligi za nogometaše iz Leicestera ali pa še kakšno leto prej Wolfsburgovo slavje v nemškem prvenstvu. Toda največkrat tisti najboljši potrjujejo svoj ugled, vložek, znanje, psihično trdnost. In prav vse to je za novo lovoriko v Wimbledonu razgrnil Jannik Sinner, št. 1 svetovne lestvice teniških igralcev (ATP). Italijan je ubranil naslov najboljšega na najbolj spoštovanem in prepoznavnem teniškem dogodku, ko se v 14 dneh zvrsti kopica imenitnih tekem na legendarni travnati podlagi, navzoči na tribunah in sploh v razkošnem prostoru izjemnega centra pa, kot smo pred tremi dnevi objavili tudi v zapisu o ponudbi in cenah za obiskovalce, uživajo ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

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