Novega podviga ni bilo, obstali tik pod odrom

Slovenski kanuisti so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju zasedli nehvaležno četrto mesto in tako niso ponovili podviga iz torkovega sporeda, ko je naše moštvo v kajakaški preizkušnji osvojilo naslov najboljše.

Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, lani v Avstraliji v isti postavi tretji, so tokrat za odličjem zaostali slabo sekundo. Da niso ponovili lanskega uspeha, je kriv predvsem Savškov dotik 11. vratc, ob prvem vmesnem času so bili celo naši aduti najhitrejši.

Zlato kolajno so osvojili Britanci, ki so progo preveslali brez kazenskih sekund, branilci naslova Francozi so bili z dvema kazenskima sekundama drugi, zaostali so 36 stotink sekunde, zaostanek tretjeuvrščenih Nemcev pa je znašal dve sekundi in 42 stotink.

Slovenija, ki je lovilo deveto odličje v tej disciplini oziroma deseto, če se upošteva še eno pod jugoslovansko zastavo, je za zmagovalci zaostala tri sekunde in 36 stotink.