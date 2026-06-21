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Drugo

Novi izjemni mejnik Janje Garnbret

Slovenska športna plezalka je bila najboljša na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku. V finalu sta od naših plezala tudi Rosa Rekar in Luka Potočar.
Janja Garnbret je v Innsbrucku priplezala do 50. zmage v svetovnem pokalu. FoTO: Dejan Javornik
Galerija
Janja Garnbret je v Innsbrucku priplezala do 50. zmage v svetovnem pokalu. FoTO: Dejan Javornik
M. Š., STA
21. 6. 2026 | 22:16
21. 6. 2026 | 22:35
1:57
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Slovenska šampionka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. S podvigom na tekmi v težavnostnem plezanju v Innsbrucku je slavila prvo letošnjo in skupno jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Toliko zmag kot Garnbretova nima nihče v športnem plezanju.

Olimpijska prvakinja se je v tirolski metropoli odlično znašla že včeraj, ko je bila najboljša tako v kvalifikacijah kot tudi v polfinalu. V finalu je pokazala novo mojstrsko predstavo za jubilejni podvig. Vrha sicer ni osvojila, dosegla je višino 44, kar pa je bilo več kot dovolj za novo zmagoslavje. Drugo mesto je osvojila Američanka Annie Sanders z višino 38+, tretje mesto pa je pripadlo Chaehyun Seu iz Južne Koreje (36+). Naša druga finalistka Rosa Rekar je za peto mesto, s katerim je ponovila svoj najboljši dosežek v letošnji sezoni, dosegla višino 33.

V tretjem letošnjem poskusu do prve zmage

Petdeseto zmago je 27-letna Korošica dosegla v tretjem letošnjem poskusu, potem ko je uvodni tekmi na Kitajskem končala na drugem mestu. Pred kratkim je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliograhie z oceno 9b+ v Ceüsu. Uspešno izpeljani projekt, ki mu je posvetila zadnjih pet let, ji je dal še dodatno spodbudo za nov uspeh na plastičnih stenah.

V finalu je od naših plezal tudi Luka Potočar, ki je tako kot v Pragi končal na šestem mestu. Padel je na oprimku 38+. Japonec Neo Suzuki in Španec Alberto Gines Lopez sta posegla najvišje z višino 42+. Zmaga je pripadla Suzukiju, ki je pred Lopezom vodil po polfinalu. Tretje mesto je osvojil domači as Jakob Schubert z višino 42.

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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