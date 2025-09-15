Novi mejnik: Duplantis preskočil 630 cm

Svetovno prvenstvo v atletiki se je začelo pred dvema dnevoma, pa se spektakularne predstave že vrstijo po tekočem traku. Tokrat je za izliv navdušenja na tribunah Olimpijskega štadiona v Tokiu poskrbel švedski atletski zvezdnik Armand Duplantis, ki je dosegel svetovni rekord. S palico je namreč preskočil višino 630 cm, tako je tudi tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka.

Petindvajsetletni dvakratni olimpijski zmagovalec in tudi trikratni evropski prvak je že štirinajstič izboljšal najboljši dosežek v tej disciplini. Rekordno znamko ima v lasti, odkar je leta 2020 s prestola strmoglavil Francoza Renauda Lavillenieja, ko je preskočil 617 cm.