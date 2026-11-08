Novi mojstrovini britanskega in nizozemskega šampiona

McLarnov šampion Lando Norris je najbolje med vsemi dirkači opravil s številnimi pastmi na veliki nagradi Brazilije, ki jih zaradi spremenljivih razmer ni manjkalo. Dirka formule 1 na Interlagosu se je namreč začela na mokri stezi, ki se je sčasoma posušila, proti koncu pa je spektakel v Sao Paulu spet zaznamoval dež.

»To je bila zares zahtevna dirka, na kateri ni manjkalo izzivov. Lepo je spet stati na najvišji stopnici zmagovalnega odra. Zahvalil bi se vsem v ekipi, v kateri se zares močno trudijo. Ta zmaga je tudi nagrada zanje,« je bil nasmejan 26-letni Anglež.

Britanski as, ki je bil najhitrejši že v včerajšnjih deževnih kvalifikacijah, je imel v cilju 14,602 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Maxom Verstappnom (Red Bull). Nizozemskega zvezdnika, ki se je do drugega mesta prebil z 21. štartnega položaja (!), so izbrali za najboljšega dirkača dneva.

Max Verstappen se je z 21. štartnega položaja prebil do drugega mesta. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

»Prvih nekaj krogov, v katerih sem pridobil precej mest, je bilo zelo pomembnih. Glede na vse okoliščine je drugo mesto za nas vrhunski rezultat,« je črto pod dirko potegnil Verstappen. Red Bullov uspešen dan je s tretjim mestom dopolnil Francoz Isack Hadjar (+ 24,485).

Mercedesova zvezdnika George Russell (+ 33,991) in Andrea Kimi Antonelli (+ 36,017), ki sta pristala na četrtem oziroma petem mestu, tokrat nista imela svojega dneva. Oba sta se tudi zavrtela, Russell celo med vožnjo iz boksov, vendar pa sta nemškemu moštvu že zagotovila konstruktorsko lovoriko.