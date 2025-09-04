Novi poskus z Nikom Mujanovićem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca te dni na Japonskem opravlja zadnji del priprav za svetovno prvenstvo na Filipinih. Danes je v Osaki na prijateljski tekmi premagala domačo ekipo Blazers Sakais 3:0 (21, 23, 19) ter v dodatnem četrtem nizu s 25:17.

Po dolgi reprezentančni sezoni, z nastopi v elitni Ligi narodov, kjer so se naši odbojkarji prebili vse do polfinala in na koncu zasedli 4. mesto, so se Slovenci ponovno zbrali 12. avgusta in začeli priprave na svetovno prvenstvo.

Na zadnji del priprav varovanci selektorja Fabia Solija tudi zaradi prilagajanja na časovno razliko opravljajo na Japonskem. Danes so priložnost dobili odbojkarji z manjšo minutažo. »Čakali smo to tekmo. Danes smo naredili korak naprej, predvsem pa poskusili tekmovalni ritem prenesti na igralce, kot so Alen Pajenk, Gregor Ropret in Tine Urnaut, ki so se nam pridružili kasneje in niso igrali toliko tekem v prvem delu reprezentančne sezone.«

Gregor Ropret pa razkriva novost po odpovedi poškodovanega Roka Možiča: »Preizkusili smo novo taktično zamisel z Nikom Mujanovićem na sprejemu, saj se je dobro obnesel že na treningih. Z njim pridobimo moč v napadu, posledično pa smo lahko še bolj nevarni.«