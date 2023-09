Novi rekord Maxa Verstappna

Red Bullov zvezdnik Max Verstappen kot za stavo niza prva mesta v formuli 1. Razred zase je bil tudi na veliki nagradi Italije, na kateri je slavil rekordno deseto zaporedno zmago in skupno 12. v letošnji sezoni. Nizozemski šampion se je tako še utrdil na vrhu skupne razvrstitve in je na najboljši poti k ubranitvi naslova svetovnega prvaka.

»Naslednja zmaga, neverjetno!« ni skrival navdušenja Verstappen, ki je štartal z drugega mesta za Carlosom Sainzem mlajšim (Ferrari). Mimo španskega tekmeca se je prebil v 15. krogu, po katerem vodstva ni več izpustil iz svojih rok. Red Bullovo slavje je z drugim mestom dopolnil Mehičan Sergio Perez (+ 6,064), tretje mesto pa je za las rešil Sainz ml. (+ 11,193), ki je do ciljne črte uspešno odbijal napade svojega moštvenega tekmeca Charlesa Leclerca (+ 11,377).

Za Monačanom sta se uvrstila Mercedesova britanska dirkača George Russell (+ 23,028) in Lewis Hamilton (+ 42,679), sedmi je bil Tajec Alexander Albon (Williams, + 45,106). Točke so si pridirkali še osmouvrščeni Britanec Lando Norris (McLaren, + 45,449), devetouvrščeni Španec Fernando Alonso (Aston Martin, + 46,294) in desetouvrščeni Finec Valtteri Bottas (Alfa Romeo, + 1:04,056).

Vrstni red za SP: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 364, 2. Perez (Meh, Red Bull) 219, 3. Alonso (Špa, Aston Martin) 170, 4. Hamilton (VB, Mercedes) 164, 5. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 117, 6. Leclerc (Mon, Ferrari) 111.

Naslednja preizkušnja bo 17. septembra v Singapurju.