Novi slovenski mejnik Rusinje

Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki že od leta 2018 zastopa Slovenijo in premika meje naše ritmične gimnastike, je danes dosegla nov mejnik. Na evropskem prvenstvu v Bakuju je s kiji osvojila tretje mesto in z njim sploh prvo kolajno za našo reprezentanco na tem tekmovanju. V finalu s trakom, v katerega se je uvrstila s tretjo oceno kvalifikacij, je na koncu pristala na nehvaležnem četrtem mestu.

»Izjemno sem vesela, da mi je uspelo osvojiti to odličje. Vsem se želim iskreno zahvaliti za pomoč in podporo. To je kolajna vseh nas,« je uvodoma za Gimnastično zvezo Slovenije po nastopu povedala Vedenejeva. Kot je dodala, tokrat ni šla na tekmovalni teren z mislijo na odličje.

»Tokrat zame v ospredju ni bila borba za odličje. Tekmovala sem zelo mirno in samozavestno. Hvala bogu, da mi je uspelo! Jutri bom šla na krajši oddih, potem pa bom začela priprave za poletni del sezone: na svetovni izziv v Romuniji, svetovni pokal v Milanu in na najpomembnejšo tekmo sezone, svetovno prvenstvo,« je nadaljevala 28-letna Rusinja, katere glavni cilj v letošnji sezoni je uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

»Valencia bo kvalifikacijska tekma za olimpijske igre. Upam, da mi bo uspelo,« si je še zaželela Vedenejeva, ki je v finalu mnogoboja ponovila lanski dosežek in zasedla šesto mesto.

V današnjih finalih je sicer dva naslova evropske prvakinje (z žogo in s kiji) osvojila Italijanka Sofia Raffaelli, z obročem je bila najboljša Ukrajinka Viktorija Onoprijenko, s trakom pa Nemka Darja Varfolomeev.

Že včeraj so se razpletli tudi boji v mnogoboju skupinskih sestav, v katerih so nove evropske prvakinje postale Bolgarke pred Izraelkami in Azerbajdžankami. Bolgarke so bile najboljše tudi v ekipnem tekmovanju, v katerem so bile srebrne Ukrajinke.

Slovenija je v postavi Vedenejeva, Ela Polak in Brigita Krašovec na tem prvenstvu stare celine izpolnila cilj. Naše tekmovalke so se z osmim dosežkom v ekipni razvrstitvi gladko prebile med najboljših dvanajst reprezentanc, ki bodo lahko ekipno tekmovale tudi na jesenskem svetovnem prvenstvu v Španiji.