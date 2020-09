Novo razočaranje za Emo Kozin

Ljubljana – Neporažena slovenska profesionalna boksarka Ema Kozin, ki ima v svoji statistiki 19 zmag (10 z nokavtom) in en neodločen izid, nima sreče. Zaradi pandemije novega koronavirusa so namreč nemški prireditelji še drugič preložili njen dvoboj za naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji najuglednejšega združenja WBC (World Boxing Council).



Potem ko je Emin obračun z urugvajskim »morilskim bonbonom« Chris Namus (25 zmag, 8 z nokavtom, 5 porazov) zaradi istega razloga padel v vodo že aprila, ga ne bo niti 5. septembra v Donauwörthu, saj so pristojni v Nemčiji pred dnevi prepovedali vse javne prireditve v državi. Kdaj se bo 21-letna »princeska« iz Šmartnega ob Savi udarila za prestižni šampionski pas, za zdaj še ni znano.



»Naš menedžer Mirko Skoko medtem že zavzeto išče novo (varno) prizorišče, na katerem bi lahko kljub vsemu izpeljali Emin dvoboj s Chris. Upam, da bo do njega prišlo čim prej. Sam ostajam optimist in verjamem, da bi ga lahko vendarle dočakali še to jesen,« je sporočil Rudolf Pavlin, dolgoletni trener Kozinove.