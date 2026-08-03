Novozelandka se je v 29 dneh peš povzpela za neverjetnih 109.613 metrov

Ultramaratonka Sophie Woods je v 29 dneh pretekla 2.000 kilometrov skozi osem držav in postavila nov rekord na trasi Via Alpina – enem najtežjih vzdržljivostnih izzivov na svetu. Trasa poteka po celotni dolžini Alp in vključuje skupni vzpon, primerljiv z 12 vzponi na Mount Everest, poroča britanski BBC.

Dvainštiridesetletna Novozelandka je izziv začela 4. julija v Italiji, nato pa sledila mreži planinskih poti skozi Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Lihtenštajn, Švico in Francijo, preden je v soboto zvečer dosegla cilj na sredozemski obali v Monaku.

Woods in njena spremljevalna ekipa so se med potjo spopadali z dvema vročinskima valovoma, neurji, rojem obadov ter gozdnimi požari, zaradi katerih so morali spremeniti traso, ki se je podaljšala za pet kilometrov in otežila za 200 metrov dodatne višinske razlike.

Prejšnji najhitrejši čas na Vii Alpini je leta 2024 postavil Britanec Jake Catterall, ki je pot opravil v 35 dneh.

»Presrečna sem, a tudi popolnoma izčrpana. Zadnjih nekaj dni sem spala le po uro in pol do dve in pol na noč. To me je potisnilo nekoliko čez rob,« je Woods povedala za BBC Sport.

Via Alpina velja za tehnično zelo zahtevno, zato jo je z uradnim merjenjem časa doslej poskusila preteči le peščica tekačev. »Napočili so trenutki, ko nisem vedela, kako bom sploh prišla do cilja. Nikoli nisem želela odnehati, a zadan cilj je bil na trenutke skoraj nedosegljiv. Morda nisem najhitrejša tekačica, vendar znam preživeti dolge dneve v gorah in se premikati naprej, tudi ko vse boli,« je še dejala nova rekorderka.

Da je lahko vsak dan tekla od 15 do 18 ur, se je prehranjevala z obroki iz McDonald'sa, testeninami in energijskimi geli. V oporo so ji bili tudi mož George, prijateljica Zoe in psička Nila.

Ogrožali so jo požari

Ob bolečih mišicah so bili največja težava vročinski val v Italiji ter gozdni požari v Franciji. »Požarom sem bila že prej blizu in so zastrašujoči. Nisem želela ogrožati sebe, svoje ekipe ali kogarkoli drugega. Imeli smo okviren načrt poti, vendar smo morali veliko sproti prilagajati. Tudi sicer so se naši izračuni izkazali za napačne. Vsak dan je bil daljši in z več višinskimi metri, kot smo predvidevali.«

Sophie Woods je rekord dosegla v letu, ki je bilo zaenkrat izjemno uspešno za ženski ultratek. Maja je Rachel Entrekin z rekordnim časom zmagala na preizkušnji Cocodona 250.

Zdaj je zablestela Woods, ki je imela rekord ves čas v mislih. »Nisem želela teči več kot 30 dni. Vedela sem, da sem močna in sposobna. Toda ta podvig je presegel tudi moja pričakovanja. Ultratek temelji na pripravi, psihični trdnosti in sposobnosti vztrajati tudi takrat, ko gre vse narobe. In mislim, da smo ženske zelo dobre pri prilagajanju in vztrajanju.«