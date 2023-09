Ljubljana prevzema vse glavne športne prireditve v državi

V nadaljevanju preberite:

Odločitev Teniške zveze Slovenije za selitev turnirja iz parka Zvezda ob Kongresnem trgu na Trg republike, po posredovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine in najbrž še koga drugega, je zgolj nadaljevanje nesrečne portoroške teniške zgodbe. Selitev turnirja iz »nevizionarskega« Portoroža v Ljubljano je bila rešitev za ohranjanje ugleda v teniški srenji in predvsem turnirja, ki ima tudi skozi športne oči vendarle velik pomen za slovenski tenis.

Teniški turnir je zgolj še ena športna prireditev z mednarodnim pridihom po merilih in finančnih sposobnostih Ljubljane. Ravno prav velik in tekmovalno vreden. Mestna športna politika oziroma šport pod taktirko najbolj znanega športnega navdušenca med politiki, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je v zadnjih letih postal tržna niša, ki slovenskemu glavnemu mestu prinaša v veliki meri pozitivne stvari in odmevne presežke.