Ob bazenu je vedno na trnih

Športni koledar je v zadnjih tednih tega leta res pisan. Na sceni prevladujejo zimski športniki, vendar je december pomemben tudi za plavalce. To je namreč čas njihovega največjega tekmovanja v zimski sezoni, evropskega prvenstva v 25-metrskem bazenu. In letošnje v Lublinu na Poljskem je pomemben mejnik tudi za vodilno slovensko plavalko Nežo Klančar. Nazadnje je športno stroko in javnost navdušila avgusta lani, ko se je na 50 m prosto uvrstila v pariški olimpijski finale.

Velika vrnitev

Nato Neže do poljske preizkušnje ni bilo na velikih tekmovanjih, zdaj pa očitno spet potrjuje svojo konkurenčnost med vodilnimi plavalkami stare celine, saj si je že prvi dan prvenstva na Poljskem priplavala finale, tokrat na 50 m delfin. Ob tem je vredno poudariti, da je bila pred odhodom na prizorišče v napovedih zelo zadržana, kar ne preseneča, saj je dejansko kar poldrugo leto, torej od lanskih olimpijskih iger v Parizu, ni bilo med udeleženkami velikih tekem. Na 50 m prosto pa je zdaj na Poljskem dosegla novi slovenski rekord, čas 23,96 pa jo je za pičlo stotinko (!) oddaljil od novega finala.