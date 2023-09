Ob Črnem morju pišejo črn scenarij za tekmece

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so v skupini B evropskega prvenstva v Varni varno vpisali še tretjo zmago. Z najboljšo igro doslej v Bolgariji so s 3:0 (19, 15, 15) odpravili Španijo, ki po kakovosti odbojkarjev in igre ni na ravni trikratnih evropskih podprvakov. Slovenci se bodo v ponedeljek in torek, obakrat ob 19.30, ob Črnem morju pomerili še s Hrvaško in Bolgarijo, dve pričakovani zmagi bi zacementirali prvo mesto v skupini B in zelo ugoden razpored v izločilnih bojih do polfinala. Slovenska skupina se bo križala s skupino D v Tel Avivu. Če bo tam po načrtu prvo mesto zasedla izbrana vrsta Francije, bi se slovenski odbojkarji v osmini finala v Varni pomerili s četrtouvrščeno ekipo iz Izraela. Tu pa bodo »na voljo« gostitelji, Portugalska, Turčija, Grčija ali Romunija. Ob zmagi izbrancev Gheorgheja Creţuja bi bil nato tekmec v četrtfinalu, prav tako na bolgarski črnomorski obali, boljši iz dvoboja med tretjo reprezentanco iz slovenske skupine B in drugim iz telavivske skupine. Pot je torej lepo tlakovana ...