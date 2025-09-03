Ob Gajserju in Pancarju na pokal narodov potuje še Jaka Peklaj

Sašo Kragelj, selektor slovenske reprezentance v motokrosu, je izbral trojico, ki bo nastopila na oktobrskem pokalu narodov v Združenih državah Amerike. Pričakovano sta mesto v ekipi dobila Tim Gajser in Jan Pancar, pridružuje pa se jima še Jaka Peklaj, sporočajo pri Avto moto zvezi Slovenije.

Prva dva, Gajser in Pancar, sta si mesto izborila z izjemnimi predstavami v motociklističnem svetovnem prvenstvu MXGP. Gajser se je po poškodbi vrnil z dobro hitrostjo, ob njegovi odsotnosti pa je zasijal Pancar, ki je iz sezone v sezono boljši, nasmiha se mu tudi tovarniški motocikel.

Peklaj je mesto v reprezentanci dobil na podlagi izbirnega treninga, kjer je bil boljši od Luke Milca ter Lukasa Oseka in bo tako kot lani vozil ob najboljših slovenskih motociklistih v zgodovini. Dirka pokala narodov v ameriški Indiani bo na progi Ironman Raceway na sporedu 5. oktobra.

»Na internem treningu in merjenju moči na nevtralni stezi so imeli vsi trije vozniki enake možnosti, da pokažejo svojo pripravljenost. Najbolj se je izkazal Jaka Peklaj, ki je bil najhitrejši, in je zato logičen izbor za tretjega voznika za reprezentanco, ki nas bo zastopala na Pokalu narodov,« je pojasnil Kragelj.

Tim Gajser se po poškodbi vrača na dirke najvišjega kova. FOTO: Delo

Tim Gajser bo vozil v razredu MXGP, Jan Pancar v razredu MX open, Jaka Peklaj pa v MX2. Na lanskem pokalu narodov v britanskem Matterley Basinu je bila Slovenija v enaki zasedbi na sedmem mestu, letos pa si želijo dosežek še popraviti. Naslov prvaka branijo Avstralci, za katere bosta dirkala brata Hunter in Jett Lawrance.

Močna bo Nizozemska, za katero bosta med drugim tekmovala Glenn Coldenhoff in Calvin Vlaanderen, Romain Fevbre, Mathis Valin in Maxime Renaux pa bodo branili francoske barve. Nizozemska reprezentanca bo sicer pogrešala Jeffreyja Herlingsa, pri Špancih bo odsoten Jorge Prado. Za Italijo bo poleg Andree Adama in Andree Bonacorsija dirkal že nekaj let upokojeni Antonio Cairoli.