Ob jubilejni tekmi točka in zmaga za Anžeta Kopitarja

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL doma s 5:3 premagali New York Islanders, kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar pa je odigral 1500 tekem v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V 25 minutah in desetih sekundah na ledu je dosegel točko ob podaji Artemu Panarinu za vodstvo z 1:0 po treh minutah in 17 sekundah tekme.

Kopitar je odigral 1500 tekem v rednem delu sezone in se v svoji zadnji sezoni pridružil 24 igralcem, ki so prav tako doslej dosegli ta mejnik. Na čelu je Kanadčan Patrick Denis Marleau, 1779 tekem v rednem delu je odigral v dresih ekip San Jose Sharks, Toronto Maple Leafs in Pittsburgh Penguins med letoma 1997 in 2021 ter na drugo mesto potisnil legendarnega Gordiea Howea (1768).

Hrušičan je vse tekme odigral le za eno ekipo, po tem kriteriju je na čelu med sedmimi igralci doslej obrambni igralec Detroita Niklas Lidstrom (1564), med še vedno aktivnimi igralci pa je poleg Kopitarja le še Rus Aleks Ovečkin (Washington Capitals).

Kralji so dosegli prvo zmago pod začasnim trenerjem D.J. Smithom, ki je na klopi pred štirimi dnevi zamenjal odpuščenega Jima Hillerja.

O menjavi trenerja se je po tekmi razgovoril tudi Kopitar: »Ko pride do zamenjave trenerja, se moraš tudi sam pogledati v ogledalo. Jasno je, da naša igra ni bila na pričakovani ravni, ampak imamo še nekaj več kot 20 tekem do konca rednega dela, da rešimo to sezono in ujamemo končnico. Zdaj moramo igrati na vse ali nič, kar tudi kažemo na ledu.«

Ob doseženem mejniku odigranih 1500 tekem v NHL se je Kopitar spomnil vzponov in padcev kraljev. »Zelo sem počaščen, da sem bil tako dolgo lahko član tega kluba. Odlična izkušnja je bila, saj smo v tem času imeli nekaj slabih let, ampak tudi nekaj zmagovitih let. Zelo se veselim teh zadnjih 20 in nekaj preostalih tekem, da pokažemo, kar znamo in potem vidimo, ali bo dovolj za končnico.«