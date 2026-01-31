Ob kapetanovi vrnitvi je kralje osrečil podaljšek

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v NHL v Philadelphii po podaljšku premagali domačo zasedbo s 3:2. Po krajšem premoru po poškodbi se je na led vrnil tudi slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar, ki se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce.

Los Angeles Kings so nekaj tekem igrali brez Kopitarja, ki pa se je v Philadlphii vrnil v postavo in na led.

Gostom je v začetku igra stekla odlično, Adrian Kempe je zadel v četrti in sedmi minuti, še en zadetek kraljev pa so sodniki po ogledu posnetka razveljavili. V nadaljevanju je Philadelphia vzpostavila ravnotežje, Trevor Zegras je znižal v drugi tretjini, Travis Konecny pa takoj na začetku tretje izenačil.

V podaljšku so imeli najprej izredno priložnost domači, Konecny je pobegnil v protinapad, a je zadel le vratnico, v naslednjem napadu pa so bili bolj uspešni gostje in Quinton Byfield je s strelom pod prečko premagal vratarja Dana Vladarja.

Z novima dvema točkama so kralji zdaj pri 59 točkah in na osmem mestu zahodne konference oziroma na četrtem v pacifiški skupini.

Kopitarja in soigralce naslednji izziv čaka že v nedeljo zvečer po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Carolini.