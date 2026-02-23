  • Delo mediji d.o.o.
Ob sedmih obrambah Oblaka in nepričakovanem remiju Arsenala do 8600 evrov

Na najbolj donosnih listkih tokrat po dolgem času ni prednjačil nogomet. Nekateri za stave spretno izkoristili olimpijske igre v Italiji.
Poklapani varovanci Mikela Arteta so zelo pomembne tri točke izpustili v zadnji minuti sodnikovega podaljška. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Galerija
Poklapani varovanci Mikela Arteta so zelo pomembne tri točke izpustili v zadnji minuti sodnikovega podaljška. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
L. Š.
23. 2. 2026 | 15:05
23. 2. 2026 | 15:08
3:50
A+A-

Pretekli teden je svet stav ponovno postregel z visokimi dobički športnih poznavalcev. Pripravili smo pregled treh najvišjih izmed teh dobitkov. Tokrat so se za razliko od prejšnjega tedna, ko je prednjačil nogomet, na listkih pojavili še mnogi drugi športi, nekateri uporabniki so za stave spretno izkoristili olimpijske igre v Italiji.

image_alt
Slovenski ljubitelj stav do 5000 evrov s pomočjo Riere in Oblaka

Prvič letos je bil najdonosnejši stavni listek, na katerem je uporabnik na tekme stavil v živo. Na listek je v sredo ob 21.46 – torej med polčasom izbranih tekem – vplačal 15,45 evra in zaslužil bruto znesek 8.659,57 evra. Uporabnik je pravilno stavil na dve tekmi lige prvakov in na dve ligaški tekmi. Na prvi tekmi lige prvakov je pravilno napovedal presenetljiv poraza Interja, ki je s 3:1 padel na gostovanju pri Bodø/Glimtu. Na tekmi lige prvakov med ekipama Club Brugge in Atletico Madrid, kjer je med vratnicama stal Jan Oblak, pa je stavil na izenačen izid. Stavo je dobil šele v zadnji minuti, ko je za Brugge zadel Christos Tzolis in postavil končni izid 3:3.

image_alt
Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Tudi na ligaški tekmi med Wolverhampton Wanderers in Arsenalom je šlo za las. Uporabnik je stavil na remi ob zaostanku volkov – kvota je takrat znašala kar 8,14 –, ki pa so si točko priigrali šele v zadnji minuti sodnikovega podaljška. Na tekmi italijanske lige pa je uporabnik pravilno stavil na remi med AC Milanom in ekipo Como, ki jo vodi nekdanji igralec Cesc Fàbregas.

Tako več tekem kot tudi več športov je vseboval drugi najdonosnejši listek. Uporabnik je namreč stavil na olimpijski hokej, drugo turško nogometno ligo, rusko, hrvaško, češko košarkarsko ligo in na azijsko nogometno prvenstvo. Na listek je kljub mešanici športov samozavestno vplačal kar 90,91 evra in prejel bruto znesek 4.668,16 evra.

Tretji najvišji dobitek pa je prinesel listek, na katerem je uporabnik igral sistem petih nogometnih tekem, ki so bile odigrane v različnih južnoameriških nogometnih ligah. Vplačal je 1,82 evra in prejel bruto znesek 4.380,33 evra. Ob tem je njegov VIP bonus, do katerega so upravičeni vsi registrirani igralci, ki stavo vplačajo preko svojega igralnega računa, znašal 173,98 evrov.

Dobro zaslužil tudi z žensko korejsko košarkarsko ligo

Čeprav se ni znašel med tremi najbolj donosnimi, je vredno omeniti stavni listek drznega uporabnika, ki je stavil kar na dvajset tekem rokometa in košarke, med drugim na žensko korejsko košarkarsko ligo, na drugo špansko košarkarsko ligo in na prvo švedsko rokometno ligo. Presenetljiv je tudi tip stave, saj je na vseh tekmah stavil zgolj na vsoto golov in košev. Nenavadna stava se mu je splačala, saj je z neverjetno kvoto 4,457 ob vplačilu 45 centov prejel bruto znesek 3.294,27 evra. Prislužil si je še VIP bonus, ki je znašal 686,68 evra.

estavešportne stavenogometliga prvakovdobiteklistek

