Ob slovesu od Krakova Francija uspešnejša od Slovenije

Slovenski odbojkarji so se od nastopov na Wagnerjevem memorialu v Krakovu poslovili s porazom. Na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom evropskega prvenstva so z 1:3 (16, -19, -22, -20) morali priznati premoč Franciji. Turnir na jugu Poljske so začeli z zmago v treh nizih proti gostiteljem tekmovanja in zmagovalcem letošnje sezone lige narodov, v soboto pa so s 3:2 odpravili aktualne evropske in svetovne prvake Italijane.

Selektor Gheorghe Cretu je na dvoboj s Francozi na igrišče vrnil udarno postavo, ki so jo sestavljali sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Rok Možič – slednji je zaigral kot korektor –, podajalec Gregor Ropret ter srednja blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik. Slovenska ekipa je odlično začela tekmo in povsem nadzorovala potek prvega niza. Po vodstvu z 1:0 v nizih se je razmerje moči na igrišču naglo spremenilo, saj so bili Francozi tisti, ki so trdno držali vajeti igre v svojih rokah.

Možič 17 točk, Kozamernik 10

»V prvem nizu smo prikazali vrhunsko igro v napadu in obrambi ter zaustavili Francoze na vseh igralnih mestih. Nato pa so tekmeci začeli igrati bolje, mi pa smo popustili in jim dovolili, da se razigrajo. V tretjem nizu, ko so ušli na dve, tri točke razlike, smo se vedno vrnili v igro. A Francozi igrajo kakovostno odbojko in bili so boljši. Vsi smo si želeli doseči še tretjo zmago, a nam je zmanjkalo nekoliko energije. Ne glede na vse se iz Krakova vračamo s pozitivnimi stvarmi. Celotni teden smo dobro trenirali in dvigovali telesno pripravljenost,« je po tekmi dejal Rok Možič, s 17 točkami najuspešnejši v slovenskem dresu.

Točke za Slovenijo: Pajenk 4, Planinšič, Kozamernik 10, Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Štern, Ropret 2, Urnaut 9, Čebulj 9, Možič 17, Mujanović.

»Za nami je zahtevna tekma. Zavedali smo se, da bo takšna. Francozi so odlično servirali in tako pritiskali na naše sprejemalce. Razliko je zagotovo naredil napad, kjer so bili tekmeci uspešnejši in bolj potrpežljivi. Na turnirju je celotna ekipa pokazala največ, kar je sposobna. Doživeli smo tudi težke trenutke, a fantje so bili izjemni, izredno sem ponosen nanje,« je po koncu dvobojev na Poljskem misli strnil selektor Gheorghe Cretu.

Reprezentanca bo po vrnitvi v domovino nadaljevala vadbo v sredo v Ljubljani. Že v nedeljo se bo podala na pot proti bolgarski Varni, kjer jo v sredo čaka začetek evropskega prvenstva, na katerem bo branila srebrno kolajno. Uvodoma se bo ob 16.30 pomerila z Ukrajino.