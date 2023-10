Ob žrebu lige prvakov se mu je naježila koža

V nadaljevanju preberite:

Če je nekdo 19-kratni državni prvak in 14-kratni pokalni zmagovalec, potem se ve, da bo tudi v tej sezoni meril na osvojitev omenjenih lovorik. Odbojkarji ACH Volleyja v novi sezoni res ne bodo tekmovali v srednjeevropski ligi MEVZA, v kateri so bili 13-krat najboljši, razlog je natrpan koledar tekem, bojevali se bodo namreč tudi v ligi prvakov. Več o stanju in pričakovanjih pred sezono v članku.