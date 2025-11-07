Obeta se eden najbolj napetih dvobojev v zgodovini formule 1

Vozniki formule 1 so prispeli v brazilski Sao Paulo, kjer bodo ta vikend nastopili na eni najrazburljivejših dirk sezone. Dirkališče v Interlagosu je kraljico motošporta gostilo že v prejšnjem tisočletju, prav vsakič pa so bili gledalci deležni veliko akcije. Tako bo tudi letos, ko se za naslov prvaka borita voznika McLarna Lando Norris in Oscar Piastri, ponagajal bi jima lahko Max Verstappen v Red Bullu.

Norris je po preizkušnji v Mehiki prevzel vodstvo v seštevku voznikov, kjer pa ima le pičlo točko naskoka pred ekipnim kolegom Piastrijem. Verstappen, ki izvrstno tekmuje predvsem v drugi polovici sezone, ima 36 točk zaostanka. Program bo tokrat nekoliko spremenjen, saj bomo v Braziliji videli šprintersko dirko, ki bo na sporedu v soboto, že prej pa bodo na sporedu tudi šprinterske kvalifikacije.

Kvalifikacije za nedeljsko dirko bodo le tri ure po šprinterski dirki, zato bodo kakršne koli težave z dirkalniki povsem nedopustne. Spomnimo, lani se je na izjemno razburljivi in mokri dirki zmage razveselil Nizozemec Max Verstappen, ki je bil takrat le še nekaj korakov oddaljen od naslova prvaka.

Michael Schumacher in Sebastian Vettel sta v Braziliji dirkala izjemno uspešno. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Največ zmag na VN Brazilije, ki je vmes sicer gostovala tudi v Rio de Janeiru, ima Francoz Alain Prost, ki je bil najboljši šestkrat. S štirimi zmagami sta za njim Argentinec Carlos Reutemann in sloviti Nemec Michael Schumacher, trikrat pa so slavili Sebastian Vettel in še vedno aktivna Britanec Lewis Hamilton in Verstappen.

V zadnjih tednih izgleda, da so Oscarja Piastrija nekoliko zdelali živci, saj je po ugodni prednosti v skupnem seštevku voznikov zapravil ves naskok pred Landom Norrisom.

Britanec Lando Norris je po dolgem času vnovič vodilni voznik prvenstva. FOTO: Miguel Schincariol/AFP

Dejstvo, da zdaj ni več vodilni v seštevku, Avstralca ne skrbi. »To ne spremeni veliko. Navsezadnje se vsak konec tedna trudim iz sebe in dirkalnika izvleči največ, kar lahko. Ni važno, ali vodim v prvenestvu. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh, točke pa bodo takšne, kot bodo.«

»Vem, da imam še vedno dovolj sposobnosti, potrebnih za osvojitev prvenstva. Ja, na poti je bilo v sezoni nekaj ovir, ampak te so se pojavile vsem voznikom,« za spletno stran formule 1 dodaja Piastri.

Takole se je leta 2012 od kraljice motošporta na dirkališču v Interlagosu poslovil Michael Schumacher. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Lando Norris bo sedaj branil prvo mesto

Več razlogov za veselje je v zadnjih tednih lahko imel Britanec Lando Norris. »Vsekakor bi rekel, da so se stvari v zadnjih dveh dirkah nekoliko izboljšale. To me je malo spodbudilo, vendar ne bi rekel, da se je kaj dosti spremenilo,« pravi in dodaja, da v Braziliji venomer spremljamo zanimivo dirkanje. »V Braziliji je vedno enako, pričakuje se, da boš pripravljen na vse, pa naj bo dež, suho, sončno ali oblačno.«

Lewis Hamilton z brazilsko zastavo. V Latinski Ameriki so ga navijači vzljubili. FOTO: Nelson Almeida/AFP

Dobre predstave gre pričakovati tudi s strani Ferrarija, nenazadnje je Lewis Hamilton velik ljubitelj domače javnosti, tamkajšnja vlada pa mu je pred leti celo podelila častno brazilsko državljanstvo. Tudi Charles Leclerc je v Latinsko Ameriko prišel dobro pripravljen.

»Bitka za drugo mesto med proizvajalci za Ferrari ni zadostna, a to je letošnja realnost,« je komentiral srdit boj za drugo mesto v konstruktorskem seštevku med scuderio iz Maranella, Red Bullom in Mercedesom.

George Russell in Kimi Andrea Antonelli, slednji je pred dnevi postel viralen, ko je pred grobom Ayrtona Senne bral knjigo o njem, bosta v vlažnih razmerah poskušala dober izid vknjižiti že v kvalifikacijah. V spremenjlivih razmerah bo potrebne veliko sreče, meteorologi za konec tedna napovedujejo suho vreme, a možnost dežja ni izključujoča.

Do konca sezone so na sporedu še dirke v Las Vegasu, Katarju in Abu Dabiju.