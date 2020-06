Obeta se nov slovenski praznik: Dan slovenskega športa

Najprej 1. oktobra, nato 15. oktobra

Na obzorju je uvedba novega državnega praznika, dan slovenskega športa, v katerem delujejo tudi odbojkarji (na fotografiji). FOTO: CEV

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v drugi obravnavi soglasno podprl uvedbo novega državnega praznika, dneva slovenskega športa, ki bi ga v Sloveniji obeleževali kot delovni dan, torej. Vse poslanske skupine so napovedale podporo prazniku športa, a so se pojavila razhajanja o ustreznem datumu.Dopolnitve zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji je še pred pandemijo novega koronavirusa in ustanovno sejo nove vladne koalicije predlagala skupina poslancev s prvopodpisanim, ki je v tem času izprestopil v poslansko skupino SD. Pobudo za takšen praznik je lani dal(OKS). Dan slovenskega športa bi bil posvečen zavedanju pomembnosti telesne dejavnosti za zdravje vsakega državljana Slovenije. To bi bil dan, ob katerem bi še posebej izpostavili šport in telesno kulturo nasploh.V skladu s prvotnim predlogom bi ta dan obeleževali, na dan, ko je bil leta 1863 ustanovljen Južni Sokol. Vendar pa bi se ta datum, kot je bilo izpostavljeno v današnji razpravi, prekrival z mednarodnim dnevom starejših, ki se ga že obeležuje 1. oktobra. Zato se je odbor odločil za nov, po mnenju odbora ustreznejši datum. Odbor je po 15 minutni pavzi, ki je bila namenjena usklajevanju pogledov, s soglasno večino 12 navzočih članov odbora sprejel dopolnilo, da se dan slovenskega športa obeležuje, na dan, ko je bil ustanovljen slovenski olimpijski komite.Odbor ni podprl dopolnila, ki je predlagala, da bi dan slovenskega športa šteli med v Sloveniji dela proste dneve. Zakonska rešitev bo zdaj romala v drugo obravnavo na sejo državnega zbora, kjer bodo lahko poslanke in poslanci odprti člen še dopolnjevali.