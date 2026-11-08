Oče je večkrat povzdignil glas nanj, ustavi ga lahko le mama

V tednu, ko se motoršport navdušuje nad novim rekorderjem Andreo Kimijem Antonellijem, se odpira vprašanje, kako je mogoče, da fant, ki je od vozniškega izpita do naslova prvaka potreboval komaj leto in pol, ostaja ujeta med svetovno slavo in družinskim proračunom. Zgodba razkriva, kako povezano družinsko okolje, očetova izkušnja z neusmiljenostjo motošporta in materina prizemljitev oblikujejo značaj športnika, ki se zavestno izogiba številki 1 in ostaja zvest svoji dvanajstici ter Ayrtonu Senni. Kaj takšen odnos do denarja, vzgoje in zmag pomeni za prihodnost nove zvezde formule 1 in za šport, v katerem je zgodnja glorifikacija prej pravilo kot izjema, pa članek razgrinja postopno.