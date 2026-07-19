Oče na poti do teniške slave zbiral staro železo

Hokej, nogomet in tenis – to so športi, ki že dolga desetletja predstavljajo Češko svetu. V tej srednjeevropski državi, ki ima 11 milijonov prebivalcev, so seveda doma tudi asi na snegu, v bazenu in na atletskih stadionih, toda po priljubljenosti in razširjenosti prevladujejo omenjene tri panoge. Pred kratkim nas je Wimbledon z najbolj prepoznavnim teniškim turnirjem na svetu spet spomnil, koliko odličnih igralcev in igralk prihaja prav iz Češke. Med njimi je bila letos najbolj vidna zmagovalka, 21-letna Linda Noskova. Zgodba njene družine se je pogosto premikala med peklom in paradižem. Solze na premieri Junakinja letošnjega Wimbledona je doma iz Vsetina, kraja na vzhodu države blizu meje s Slovaško. Linda ni ena od številnih čeških teniških igralk z močnimi športnimi družinskimi ...