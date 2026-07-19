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Oče na poti do teniške slave zbiral staro železo

Izjemna zgodba letošnje wimbledonske zmagovalke Linde Noskove, ki nadaljujejo veliko tradicijo čeških teniških podvigov.
Pred 21-letno Lindo Noskovo je izjemna športna pot. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Galerija
Pred 21-letno Lindo Noskovo je izjemna športna pot. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Siniša Uroševič
19. 7. 2026 | 15:00
6:38
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Hokej, nogomet in tenis – to so športi, ki že dolga desetletja predstavljajo Češko svetu. V tej srednjeevropski državi, ki ima 11 milijonov prebivalcev, so seveda doma tudi asi na snegu, v bazenu in na atletskih stadionih, toda po priljubljenosti in razširjenosti prevladujejo omenjene tri panoge.  Pred kratkim nas je Wimbledon  z najbolj prepoznavnim teniškim turnirjem na svetu spet spomnil, koliko odličnih igralcev in igralk prihaja prav iz Češke. Med njimi je bila letos najbolj vidna zmagovalka, 21-letna Linda Noskova. Zgodba njene družine se je pogosto premikala med peklom in paradižem. Solze na premieri Junakinja letošnjega Wimbledona je doma iz Vsetina, kraja na vzhodu države blizu meje s Slovaško. Linda ni ena od številnih čeških teniških igralk z močnimi športnimi družinskimi ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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