Oče na poti do teniške slave zbiral staro železo

Izjemna zgodba letošnje wimbledonske zmagovalke Linde Noskove, ki nadaljujejo veliko tradicijo čeških teniških podvigov.
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Pred 21-letno Lindo Noskovo je izjemna športna pot. FOTO: Marko Djurica/Reuters
Hokej, nogomet in tenis – to so športi, ki že dolga desetletja predstavljajo Češko svetu. V tej srednjeevropski državi, ki ima 11 milijonov prebivalcev, so seveda doma tudi asi na snegu, v bazenu in na atletskih stadionih, toda po priljubljenosti in razširjenosti prevladujejo omenjene tri panoge.
Pred kratkim nas je Wimbledon z najbolj prepoznavnim teniškim turnirjem na svetu spet spomnil, koliko odličnih igralcev in igralk prihaja prav iz Češke. Med njimi je bila letos najbolj vidna zmagovalka, 21-letna Linda Noskova. Zgodba njene družine se je pogosto premikala med peklom in paradižem.
Solze na premieri
Junakinja letošnjega Wimbledona je doma iz Vsetina, kraja na vzhodu države blizu meje s Slovaško. Linda ni ena od številnih čeških teniških igralk z močnimi športnimi družinskimi ...
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