Od dveh Italijanov na G Giuliani boljši od Gianija

Slovenija : Nemčija 3:2 (-32, 20,-19, 21, 12)

Max-Schmeling-Halle, gledalcev 2377, sodnika Cesare (Ita) in Aro (Fin).

Slovenija: T. Štern 12, Pajenk 11, Kozamernik 2, Gasparini 1, Vinčić 3, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 10, Čebulj 14, Možič. Nemčija: Fromm 8, Krick 1, Schott 14, Reichert 3, Kaliberda, Böhme 4, Zenger (L), Kampa 1, Brehme 7, Hirsch 10, Karlitzek 7, Zimmermann 1, Steuerwald (L).

Čehi za skupinski konec

Slovenci so imeli težko nalogo proti gostiteljem, a so na koncu vknjižili zmago. FOTO: Conny Kurth/CEV

Tekma se je zavlekla v peti niz, v katerem so bili bolj zbrani Slovenci. FOTO: Conny Kurth/CEV

Slovenska reprezentanca je na olimpijskih kvalifikacijah v nemški prestolnici dosegla pomembno zmago in se uvrstila v polfinale. Nemčija je padla s 3:2, in tako je bil od dveh Italijanov, ki vodita nasprotni vrsti, priimek obeh pa se začne na G,boljši odBomba je prišla že pred tekmo. Prvi zvezdnik nemške ekipe, ki se je poškodoval na ponedeljkovi tekmi z Belgijo, zaradi težav z mečno mišico desne noge ni bil pripravljen stopiti na igrišče proti slovenski reprezentanci. A to gostiteljev vsaj na začetku ni zmedlo, povedli so s 7:1, tudi po napakahinv napadu in slabem sprejemu začetnega udarca. Fantov Alberta Giulianija na začetku tekme ni bilo prepoznati, šele po napaki na servisu Christiana Fromma je prišla do druge točke. Pri 9:2 je denimov napadu le uspel prvi tempo. Pri izidu 12:5 za Nemce je Giuliani zamenjal kar dva igralca:je na mestu organizatorja igre nadomestil, namesto korektorja Šterna pa je vstopil. Ta je z udarnimi servisi nekoliko razmajal nemški sprejem in izid se je znižal na 10:14.Vinčić in Štern sta se vrnila na igrišče, slovenska igra v napadu pa je točko za točko topila nemško prednost. Urnautov in Pajenkov skupni blok je izid poravnal na 20. A Fromm je končal napad in dosegel as z neubranljivim začetnim udarcem. Slovenski blok je bil v končnici prvega niza kot berlinski zid, zaslužen tudi za prvo zaključno žogo. Po sedmih slovenskih so Nemci le izrabili svojo, Tonček Štern je v napadu poslal žogo izven igrišča za nemško piko na i prvega niza. Nemci so v prvem nizu dosegli pet točk z neubranljivim servisom, Slovenci nobene, pri blokih je bilo s petico ravno obratno.V drugem nizu je bil slovenski napad učinkovit s precej manj nihanji. Tine Urnaut je blestel z druge linije, Giulianijevi varovanci so povedli z 18:14. Tokrat ni bilo težav z zaključnimi žogami, Štern je z dotikom nemškega bloka izrabil že prvo. K dobljenemu nizu je prispeval tudi izboljšan slovenski sprejem, Dejan Vinčić je dodal tudi dva bloka. To, da visoki Nemci po dveh nizih niso imeli uspešnega bloka, Slovenci pa kar sedem, ni od muh. A slabši slovenski sprejem jo je spet zagodel v tretjem nizu, evropski podprvaki so srebrnim z EP leta 2017 dovolili, da so pobegnili na 10:5. Potem je z začetnim udarcem razbijal član domačih Berlin Recycling Volleys. Preveč nihanj je bilo v slovenski igri proti Nemcem, pri katerih, denimo, ob poškodovanem Grozerju ni vstopil v igro sprejemalec. A so dobili tretji niz, v katerem je bil njihov napad kar 68-odstotno uspešen, zbrali so tudi štiri bloke proti enemu slovenskemu.V četrtem nizu je bilo z obeh strani spet veliko dobrih in slabih potez, uspešen napad Klemna Čebulja z druge linije in nato as kapetana Urnauta sta prinesla prvo zaključno žogo, set pa je z zabijanjem prinesel prav Čebulj. Odločal je skrajšani niz do 15 točk, ki je lahko velika loterija, igralci tudi tvegajo bolj kot običajno. Slovenski odbojkarji so povedli s 6:4, ko je z asom dodal svoje Tine Urnaut. Tonček Štern je zakuhal žogo za izid 8:5 in dodal še napad. A Nemci doma niso padli brez boja, trudili so se na vso moč, a je Čebulj spet imel recital v napadu. Pri 11:8 je dišalo po slovenski zmagi, a jo je znova zagodel Reichert na servisu in gostitelji so se približali na 10:11. Njegova napaka pri naslednjem začetnem udarcu, nato blok Saša Štalekarja in Alena Pajenka ob napadusta voz znova premaknila proti zmagi. Tonček Štern je zapečatil srečanje s 3:2 za Slovence. Danes čaka našo reprezentanco zadnja tekma v skupini A, ob 17.30 bodo nasprotniki češki odbojkarji.»Bila je težka tekma, saj je bil nasprotnik v tem dvoboju zelo dober. Zmagali smo s 3:2, samo to je pomembno, saj imamo zdaj pet točk. Na tekmi s Čehi ne bomo preračunavali, šli bomo na zmago.«»Igrali smo slabo, a nam je uspelo zmagati. Uvrstili smo se naprej, vendar to, kar smo prikazali, ni dobro za naš sistem igre. Pogovoril se bom s fanti, kaj se je zgodilo.«