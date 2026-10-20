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Od Romunije do Tokia že osvajajo lovorike in kolajne

Na tujem igra kar 21 slovenskih reprezentantov in reprezentantk, uspešno je sezono v Tokiu že začel tudi Jan Kozamernik.
Lorena Lorber Fijok igra v Romuniji. Foto Instagram/Lorena Lorber Fijok
Galerija
Lorena Lorber Fijok igra v Romuniji. Foto Instagram/Lorena Lorber Fijok
N. Gr.
20. 10. 2026 | 16:57
2:11
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Po dolgi reprezentančni sezoni za slovenske odbojkarje in odbojkarice ni bilo veliko počitka. Klubska sezona 2026/27 je že v polnem zamahu, slovenske barve pa v tujini zastopa kar 21 reprezentantov, 13 odbojkaric in osem odbojkarjev. Prvi lovoriki sta že osvojili Lorena Lorber Fijok in Klara Milošič.

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Rok Možič začenja sezono ob olimpijskem prvaku, ki je mivko zamenjal za dvorano

Lorena Lorber Fijok se je z Voluntarijem 2005 razveselila romunskega superpokala po zmagi nad Albo Blaj, pri kateri igra Anja Mazej, Milošičeva pa je superpokal osvojila v Švici. Za najbolj odmeven individualni dosežek uvoda v sezono je poskrbel Klemen Šen. Na prvi tekmi italijanske serie A2 je za Reggio Calabrio dosegel kar 32 točk, svojo ekipo popeljal do zmage nad Pinetom in postal najkoristnejši igralec tekme.

Med slovensko kolonijo v Italiji sta sezono začela tudi Rok Možič in Nik Mujanović. Možič je ob porazu Verone proti Civitanovi dosegel tri točke, Mujanović pa jih je za Modeno proti Trentinu zbral 11. Med odbojkaricami je bila učinkovita Mija Šiftar z 12 točkami za Busto Arsizio, Maša Pucelj jih je za Cuneo dosegla sedem. Na Poljskem je Saša Planinšec k zmagi Lodža prispevala deset točk.

Slovenski reprezentanti so razpršeni vse od Rusije in Turčije do Francije, ZDA in Japonske. Uspešno je azijsko poglavje odprl Jan Kozamernik, ki je s Tokyo Great Bears dvakrat premagal Hokkaido in v celoti odigral oba obračuna. Na prve nastope v Romuniji medtem še čakajo Mirta Velikonja GrbacSašo Štalekar in Janž Janez Kržič.

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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