Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

Velika nagrada Nizozemske je včeraj postregla z nepričakovanim novim junakom. Isack Hadjar (Racing Bulls), ki šele prvo sezono dirka v formuli 1, je senzacionalno osvojil tretje mesto za avstralskim zmagovalcem Oscarjem Piastrijem (McLaren) in domačim šampionom Maxom Verstappnom (Red Bull). Za 20-letnega Francoza so bile to krstne stopničke med svetovno elito.

Isackovo veselje pa je zasenčil manjši spodrsljaj. Med ekipnim fotografiranjem je namreč nerodno odložil svoj dragoceni pokal. Svetlomodra keramična trofeja se je razletela na dva dela, kar je pri dirkaču in ekipi povzročilo trenutek šoka. A to ni moglo pokvariti njegovega slavja.

»To je bil res poseben dan. Počutim se, kot da sanjam,« je priznal Hadjar, ki je večino dirke držal četrto mesto, sedem krogov pred koncem pa je izkoristil tehnično okvaro Landa Norrisa, ki je moral svojega mcLarna parkirati ob stezi. Odstop ga je stal dragocenih točk v boju za naslov svetovnega prvaka. »Če bom zaradi tega izgubil prvenstvo, bo to zelo boleče. To preprosto ni bil moj konec tedna,« je bil potrt Norris.

Mladi Francoz Isack Hadjar je s tretjim mestom v Zandvoortu presenetil vse po vrsti. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

V ekipi so se smejali in jokali od sreče

Hadjar je hladnokrvno unovčil Landovo smolo. »Najbolj me je presenetilo, da sem skoraj celotno dirko z lahkoto držal četrto mesto. Norris je imel smolo, toda mi smo odpeljali popolno dirko,« je dodal mladi Parižan. Tudi Peter Bayer, vodja moštva Racing Bulls, je bil vidno ganjen: »V ekipi praznujemo, se smejemo in jokamo od sreče. To je trenutek, ki ga zlepa ne bomo pozabili.«

Nov črn dan pa so doživeli pri Ferrariju. Lewis Hamilton je po napaki končal v zaščitni ogradi, Charles Leclerc pa je trčil z Mercedesovim italijanskim upom Kimijem Antonellijem. »Popolnoma nepotrebno!« je bentil izkušeni Monačan. Zandvoort je tako spet dokazal, da zna postreči z dramo in zapisati novo ime med junake formule 1 – Isaaca Hadjarja.