    Drugi športi

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Isack Hadjar je med slavjem razbil svoj pokal. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
    Galerija
    Isack Hadjar je med slavjem razbil svoj pokal. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
    Miha Šimnovec
    1. 9. 2025 | 20:27
    1. 9. 2025 | 20:30
    2:38
    A+A-

    Velika nagrada Nizozemske je včeraj postregla z nepričakovanim novim junakom. Isack Hadjar (Racing Bulls), ki šele prvo sezono dirka v formuli 1, je senzacionalno osvojil tretje mesto za avstralskim zmagovalcem Oscarjem Piastrijem (McLaren) in domačim šampionom Maxom Verstappnom (Red Bull). Za 20-letnega Francoza so bile to krstne stopničke med svetovno elito.

    Isackovo veselje pa je zasenčil manjši spodrsljaj. Med ekipnim fotografiranjem je namreč nerodno odložil svoj dragoceni pokal. Svetlomodra keramična trofeja se je razletela na dva dela, kar je pri dirkaču in ekipi povzročilo trenutek šoka. A to ni moglo pokvariti njegovega slavja. 

    »To je bil res poseben dan. Počutim se, kot da sanjam,« je priznal Hadjar, ki je večino dirke držal četrto mesto, sedem krogov pred koncem pa je izkoristil tehnično okvaro Landa Norrisa, ki je moral svojega mcLarna parkirati ob stezi. Odstop ga je stal dragocenih točk v boju za naslov svetovnega prvaka. »Če bom zaradi tega izgubil prvenstvo, bo to zelo boleče. To preprosto ni bil moj konec tedna,« je bil potrt Norris.

    Mladi Francoz Isack Hadjar je s tretjim mestom v Zandvoortu presenetil vse po vrsti. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Mladi Francoz Isack Hadjar je s tretjim mestom v Zandvoortu presenetil vse po vrsti. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

    V ekipi so se smejali in jokali od sreče

    Hadjar je hladnokrvno unovčil Landovo smolo. »Najbolj me je presenetilo, da sem skoraj celotno dirko z lahkoto držal četrto mesto. Norris je imel smolo, toda mi smo odpeljali popolno dirko,« je dodal mladi Parižan. Tudi Peter Bayer, vodja moštva Racing Bulls, je bil vidno ganjen: »V ekipi praznujemo, se smejemo in jokamo od sreče. To je trenutek, ki ga zlepa ne bomo pozabili.«

    Nov črn dan pa so doživeli pri Ferrariju. Lewis Hamilton je po napaki končal v zaščitni ogradi, Charles Leclerc pa je trčil z Mercedesovim italijanskim upom Kimijem Antonellijem. »Popolnoma nepotrebno!« je bentil izkušeni Monačan. Zandvoort je tako spet dokazal, da zna postreči z dramo in zapisati novo ime med junake formule 1 – Isaaca Hadjarja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Norris po jubilejni 200. zmagi za McLaren: Mrtev sem

    Angleški dirkaški as z odlično taktiko do prvega mesta na veliki nagradi Madžarske v formuli 1.
    Miha Šimnovec 3. 8. 2025 | 17:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Presenečenje na Hungaroringu: Ferrarijev dirkač pred vsemi

    Najboljši štartni položaj za jutrišnjo veliko nagrado Madžarske v formuli 1 si je pridirkal Charles Leclerc.
    Miha Šimnovec 2. 8. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Piastri spet pokazal zobe, črn dan za Hamiltona in Antonellija

    Avstralski dirkaški as je bil razred zase tako na prostem treningu kot tudi v kvalifikacijah za jutrišnjo šprintersko dirko formule 1 v Spa-Francorchampsu.
    Miha Šimnovec 25. 7. 2025 | 18:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Verstappen najprej o idiotih, potem pa: Imam ga rad

    Na veliki nagradi Avstrije v formuli 1 dvojna zmaga McLarna, Lando Norris tokrat pred Oscarjem Piastrijem. Red Bull po dolgih 77 dirkah prvič praznih rok.
    Miha Šimnovec 29. 6. 2025 | 23:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstrijci upajo tudi na presenečenje Brada Pitta

    V Spielbergu pojutrišnjem 11. letošnja dirka za SP v formuli 1. Pri Red Bullu verjamejo v zasuk. Bogat spremljevalni program s številnimi zvenečimi imeni.
    Miha Šimnovec 27. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Italijanski najstnik presenetil še samega sebe in ostal brez besed

    Komaj 18-letni Andrea Kimi Antonelli je postal tretji najmlajši dirkač s stopničkami v formuli 1.
    Miha Šimnovec 16. 6. 2025 | 21:23
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Briatore noče obiskati nesrečnega Schumacherja

    Pri britanskem časniku Telegraph so pred kratkim razkrili, da lahko legendarnega nemškega dirkača ob njegovih najbližjih obiščejo zgolj tri osebe.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    S posebnim ukrepom proti dolgočasni dirki, Verstappnu je šlo kar na smeh

    Na nedeljski veliki nagradi Monaka, enem od vsakoletnih vrhuncev v formuli 1, bo zmago branil domači matador Charles Leclerc.
    Miha Šimnovec 23. 5. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajinska vojna

    Odmevni atentat na skrajnega desničarja

    V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
    Boris Čibej 31. 8. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Gluha ušesa v Bruslju

    Tudi nova pobuda za dostopen splav bo pri demokratičnosti odločanja v EU težko privedla do kakšnega premika.
    Peter Žerjavič 1. 9. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avtomobilska industrija

    Scania bo na Švedskem ukinila 750 delovnih mest

    Ukinili bodo okoli 400 delovnih mest na kadrovskih oddelkih in okoli 300 v poslovnih enotah, ne pa tudi v proizvodnji.
    1. 9. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Strateški forum

    Golob: Marta Kos se bo morala boriti proti vetru nevednosti

    Visoke goste so že drugo leto zapored pričakali protestniki, ki so pozivali h koncu genocida v Gazi.
    Jure Kosec 1. 9. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V okviru programa sprejema prispela prva skupina - 47 Afganistancev

    Vprašanje sprejema je postalo posebej pereče, ko so pakistanske oblasti začele deportirati Afganistance, ki so čakali na odhod v Nemčijo, nazaj v Afganistan.
    1. 9. 2025 | 18:47
    Preberite več
