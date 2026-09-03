Od slovenskih tekmic v polfinale še Turkinje in Poljakinje

Odbojkarice Poljske in Turčije so se pridružile Italiji in Srbiji v polfinalu evropskega prvenstva. Poljska je v četrtfinalu s 3:1 (16, -20, 20, 23) v Istanbulu premagala Nizozemsko, Turčija pa je bila prav tako s 3:1 (18, -22, -18, -19) boljša od Nemčije. Poljska se bo v sobotnem polfinalu merila z Italijo, Turčija pa s Srbijo.

Na dvoboju med Poljsko in Nizozemsko, z obema se je na prvenstvu merila tudi Slovenija, s Poljakinjami je v rednem delu izgubila gladko, z Nizozemkami pa v osmini finala po ogorčenem boju, je prvem nizu tretjega četrtfinala kazalo na lahko delo Poljakinj. Tekmicam so dovolile le 16 točk, a v drugem nizu so zobe pokazale tudi Nizozemke, brez težav so izenačile na 1:1. Toda v tretjem so Poljakinje spet prevzele pobudo in vnovič povedle.

Najbolj izenačen je bil četrti niz, nobeni ekipi se ni uspelo odlepiti, tako da je odločala končnica. Poljakinje so bile boljše predvsem v bloku, z njim so dosegle kar 17 točk, po pet Maja Koput ter Magdalena Jurczyk. Najučinkovitejši v njihovi vrsti sta bili Julita Piasecka in Magdalena Stysiak, dosegli sta 14 točk. Pri Nizozemkah jih je 18 vknjižila Elles Dambrink. Poljakinje, ki Nizozemk niso premagale že od leta 1983, na evropskih prvenstvih so izgubile zadnja štiri srečanja, so se na evropskem prvenstvu v polfinale uvrstile prvič po letu 2019. Zadnjo medaljo na prvenstvih so osvojile leta 2009.

Tudi Turčija, branilka naslova in zmagovalka letošnje lige narodov, in Nemčija sta se na prvenstvu merili s Slovenijo, Turčija je zmagala, Nemčija pa izgubila, v skupinskem delu pa sta se merili tudi med seboj. Takrat je zmagala Turčija, ki je tokrat samo potrdila, da je boljša ekipa. Ni pa imela lahkega dela, saj je prav tako izgubila drugi niz, zelo dobro pa so se ji do končnice Nemke upirale tudi v četrtem. Prvo ime tekme je bila Melissa Teresa Vargas, dosegla je 26 točk, od tega pet z asi in štiri z bloki.