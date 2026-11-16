Od spolne zlorabe do Olimpa: pretresljiva izpoved velike šampionke

Francoski šampion mešanih borilnih športov Ciryl Gane je ubranil naslov svetovnega prvaka združenja UFC v težki kategoriji, potem ko je v znamenitem Madison Square Gardnu po točkah z 48:47, 48:47 in 48:47 premagal ameriškega izzivalca Josha Hokita. Pred glavno borbo spektakla v New Yorku pa si je glasen aplavz prislužila domača zvezdnica Kayla Harrison, ki je z davljenjem v četrti rundi prisilila k vdaji slovito Brazilko Amando Nunes. S tem podvigom je 36-letna velemojstrica iz Ohia, ki se lahko pohvali tudi z dvema naslovoma olimpijske prvakinje v judu (London 2012 in Rio de Janeiro 2016), potrdila status št. 1 v bantamski kategoriji (do 61,2 kg). Ko je stopila pred mikrofon, ni govorila le o športnem uspehu, temveč tudi o boleči izkušnji iz otroštva ...