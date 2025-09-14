Od Tima Gajserja je bil hitrejši le Jeffrey Herlings

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Kitajske v razredu MXGP. Slovenski as Tim Gajser je zasedel drugo mesto za prve stopničke po vrnitvi po poškodbi. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil skupno 13. Velik korak proti naslovu svetovnega prvaka je storil Francoz Romain Febvre.

Gajser je tako kot v soboto v kvalifikacijah tudi obe današnji vožnji končal na drugem mestu. Malenkost hitrejši je bil v vseh treh preizkušnjah ta konec tedna na Kitajskem le Nizozemec Jeffrey Herlings za peto zmago v sezoni in že 112. v karieri.

Drugi Slovenec Jan Pancar je v vročih in vlažnih razmerah v Šanghaju v prvi vožnji zasedel 16. mesto, v drugo pa se je odrezal bolje ter z 11. mestom prišel do skupno 13. mesta na VN.

Tako Gajser kot Herlings sta imela za razliko od kvalifikacij v prvi vožnji malce več dela, potem ko je odlično startal Francoz Maxime Renaux in se prebil v vodstvo. Herlings je Francoza prehitel šele v 15. krogu tik pred iztekom 30 minut dirke, Gajser pa je mimo Renauxa švignil v naslednjem krogu za končno drugo mesto.

V boju za naslov je Febvre v prvi vožnji zasedel četrto mesto, več težav pa je imel ves konec tedna njegov edini tekmec v boju za naslov prvaka, Belgijec Lucas Coenen. Slednji je prvo dirko končal na devetem mestu in si pred drugo vožnjo nabral dodatnih šest točk zaostanka.

Drugo vožnjo sta tako edina kandidata za naslov začela s 36 točkami razlike v korist Francoza, ta pa je po dobrem startu na koncu s četrtim mestom izkoristil padec Coenena v drugem ovinku. Belgijec je z začelja nato napredoval do 14. mesta, Febvre pa je posledično prednost v seštevku dvignil na 47 točk.

Zadnja dirka sezone bo konec prihodnjega tedna v avstralskem Darwinu, na voljo pa bo le še 60 točk.

Na vrhu pa v Šanghaju nič novega. Herlings je v drugo po startu izkoristil širšo linijo Gajserja v drugem ovinku in skočil na prvo mesto, 29-letni slovenski as pa je Nizozemca nato celo dirko lovil, a ga ni mogel prehiteti, čeprav se mu je v zadnjem krogu močno približal.

V seštevku ima na vrhu kot rečeno Febvre 47 točk prednosti pred Coenenom (929-882). Gajser je po izpuščeni polovici sezone ostal deveti in ima 464 točk. Pancar je še naprej na 11. mestu, zbral pa je 314 točk.