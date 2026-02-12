  • Delo mediji d.o.o.
ACH Volley namučil Trentino, a ostal brez točk

Slovenski prvaki so na svoji peti tekmi v najbolj imenitnem celinskem tekmovanju doživeli četrti poraz.
Slovenski prvaki so ponudili dober odpor. FOTO: ACH Volley
Galerija
Slovenski prvaki so ponudili dober odpor. FOTO: ACH Volley
P. Z., STA
12. 2. 2026 | 22:18
12. 2. 2026 | 22:39
4:45
A+A-

Odbojkarji ACH Volleyja so v petem krogu skupinskega dela lige prvakov v Ljubljani izgubili proti Trentinu z 1:3 (-21, -17, 22, -23). Zadnjo tekmo v skupini B bodo igrali 18. februarja, ko se bodo v Franciji pomerili s Toursom.

ACH Volley – Trentino 1:3 (-21, -17, 22, -23)

Dvorana Tivoli, gledalcev 4000, sodnika: Milic (Avt) in Ovuka (BiH).
ACH Volley: Štern 26 (1 as, 3 bloki), Pajenk 10 (2 bloka), Jo. Kržič 1 1 blok), Šket, Najdič, Marovt 10 (2 bloka), Šen 1, Ja. Kržič 2, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 1 (1 blok), Urnaut 9 (1 as), Verdinek.
Trentino: Bristot 5 (1 blok), Freeagut 9 (2 asa), Pesaresi, Sbertoli 2 (1 as, 1 blok), Ramon, Garcia, Faure 30 (6 asov, 3 bloki), Lavia 8 (2 bloka), Laurenzano, Sandu, Bartha, Flavio 16 (1 as, 5 blokov), Acquarone, Torwie 10 (3 asi).

Slovenski prvaki so na svoji peti tekmi v najbolj imenitnem celinskem tekmovanju doživeli četrti poraz. Še drugič v sezoni 2025/26 so bili od njih po hudem boju boljši velikani evropske klubske odbojke iz Trentina.

V skupini A vodi turški Ziraat s 15 točkami. Trentino je zbral 11, ACH Volley tri, Tours pa eno točko.

V četrtfinale lige prvakov se bodo uvrstile vse prvouvrščene ekipe iz vseh petih skupin, drugouvrščene ekipe in najboljša tretja pa bodo igrale dodatne tekme za preboj v izločilne tekme. Vse tretjeuvrščene zasedbe bodo evropsko sezono nadaljevale v pokalu Cev.

Izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Igorja Kolakovića so v kultni dvorani pod Rožnikom sijajno odprli obračun proti papirnatim favoritom z Apeninskega polotoka, ki so v slovensko prestolnico pripotovali brez prvega zvezdnika Alessandra Michieletta.

Po vodstvu z 8:5 so gostujočo klop prisilili, da je zahtevala pol minute odmora. Ta ni zaustavila naleta domače ekipe. Po njej je osvojila še dve točki in povedla z 10:5, nato pa je italijanska zasedba pokazala svoje mišice in po delnem izidu 5:0 tekmo postavila v začetno izhodišče (10:10).

Do konca prvega niza se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, domači odbojkarji so nazadnje vodili z 19:7, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli štirikratni zmagovalci lige prvakov iz Italije in prvi niz dobili s 25:21.

Italijani so v drugem nizu povsem zagospodarili v Tivoliju in gostitelje zasenčili v vseh elementih igre. Ljubljanska klop je po zaostanku 3:7 prvič poklicala igralce na posvet, a Kolakovićevi napotki niso prinesli spremembe. Gostje so še naprej prevladovali v vseh smereh igre in gostitelje držali na varni razdalji ter niz zaključili s 25:17.

Slovenski prvaki so v uvodu tretjega niza povedli s 5:0, po polminutnem odmoru pa so odbojkarski silaki iz Trentina strnili svoje vrste in izenačili na 8:8.

A ljubljanska ekipa ni izobesila bele zastave. Do konca niza se je trudila po svojih najboljših močeh in v zadnjem delu niza ne le nadomestila šest točk zaostanka (11:17), temveč uprizorila prvovrsten preobrat. Z bojevito in srčno predstavo je pri zaostanku 18:22 na servis Tineta Urnauta naredila delni izid 7:0 in tretji niz dobila s 25:22.

ACH Volley je v začetku četrtega niza zaostal z 1:5, nato pa znova pokazal zobe in izenačil na 18:18. Domači odbojkarji so gostom kljubovali do samega konca, po vnovičnem izenačenju na 21:21 pa nato zaostali za dve točki (21:23). Kolaković je zahteval polminutni odmor, njegovi varovanci so se približali na 22:23 in 23:24, Trentino pa je v razburljivi končnici izkoristil drugo zaključno žogo za končno zmago s 25:23.

Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Tonček Štern s 26, pri gostih pa Francoz Theo Faure s 30 točkami.

  

 

