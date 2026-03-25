Oranžni zmaji dvignjenih glav iz Piacenze, vse je odprto

Odbojkarji ACH Volleyja se iz Piacenze s prve tekme polfinala pokala CEV vračajo dvignjenih glav. Proti favorizirani italijanski ekipi so sicer izgubili z 2:3, a tako rezultat kot sama igra dajeta upanje, da bodo na povratni tekmi boljši od tekmecev in da se bodo uvrstili v finale.
Ljubljanska ekipa je imela v Italiji priložnost tudi za še ugodnejši izid. V prvem nizu so varovanci Igorja Kolakovića z izvrstno predstavo, ki so ji ton dajali odlični servisi, hitro visoko povedli. Ko so vodili z 22:16, ni še prav nič kazalo na dramo, vodili so tudi 24:20, toda domači so ubranili vse štiri zaključne žoge, nato v podaljšku še tri in se na koncu veselili vodstva.
Tudi drugem nizu je bilo do izida 21:19 še vse odprto, vendar je ljubljanska ekipa slabo odigrala končnico. Se pa je za to odkupila v tretjem nizu, ki ga je v končnici dobila, potem ko je izkoristila peto zaključno žogo. Četrti niz so nato Ljubljančani dobili zanesljivo, v »tie breaku« pa po izidu 3:3 zašli v krizo, domači so zaporedoma osvojili deset točk, s tem pa se tudi veselili minimalne zmage.
V ljubljanski vrsti je blestel Tonček Štern, ki je dosegel kar 33 točk, od tega štiri z asi in dve z bloki, se je pa tudi njemu ustavilo v petem nizu, dve njegovi napaki sta bili začetek črne serije. Luka Marovt je prispeval 15 točk, Alen Pajenk pa 11, od tega štiri z bloki. Pri italijanski ekipi je Turek Ramazan Efe Mandiraci v statistiko vpisal 23 točk in šest asov, Alessandro Bovolenta pa 21 točk in pet asov. Oba sta pokazala, da je bila skrb ljubljanske ekipe zaradi odličnih začetnih udarcev Piacenze upravičena.
Povratna tekma bo 2. aprila v Tivoliju, Ljubljančani se bodo v finale uvrstili, če bodo zmagali s 3:0 ali 3:1, če bo izid 3:2, bo odločal zlati niz. Vsi drugi izidi bodo v finale odpeljali Italijane.
