Oranžni zmaji dvignjenih glav iz Piacenze, vse je odprto

Odbojkarji ACH Volleyja se iz Piacenze s prve tekme polfinala pokala CEV vračajo dvignjenih glav. Proti favorizirani italijanski ekipi so sicer izgubili z 2:3, a tako rezultat kot sama igra dajeta upanje, da bodo na povratni tekmi boljši od tekmecev in da se bodo uvrstili v finale.

Ljubljanska ekipa je imela v Italiji priložnost tudi za še ugodnejši izid. V prvem nizu so varovanci Igorja Kolakovića z izvrstno predstavo, ki so ji ton dajali odlični servisi, hitro visoko povedli. Ko so vodili z 22:16, ni še prav nič kazalo na dramo, vodili so tudi 24:20, toda domači so ubranili vse štiri zaključne žoge, nato v podaljšku še tri in se na koncu veselili vodstva.

Tudi drugem nizu je bilo do izida 21:19 še vse odprto, vendar je ljubljanska ekipa slabo odigrala končnico. Se pa je za to odkupila v tretjem nizu, ki ga je v končnici dobila, potem ko je izkoristila peto zaključno žogo. Četrti niz so nato Ljubljančani dobili zanesljivo, v »tie breaku« pa po izidu 3:3 zašli v krizo, domači so zaporedoma osvojili deset točk, s tem pa se tudi veselili minimalne zmage.

V ljubljanski vrsti je blestel Tonček Štern, ki je dosegel kar 33 točk, od tega štiri z asi in dve z bloki, se je pa tudi njemu ustavilo v petem nizu, dve njegovi napaki sta bili začetek črne serije. Luka Marovt je prispeval 15 točk, Alen Pajenk pa 11, od tega štiri z bloki. Pri italijanski ekipi je Turek Ramazan Efe Mandiraci v statistiko vpisal 23 točk in šest asov, Alessandro Bovolenta pa 21 točk in pet asov. Oba sta pokazala, da je bila skrb ljubljanske ekipe zaradi odličnih začetnih udarcev Piacenze upravičena.

V Tivoliju bo napeto. FOTO: CEV

Povratna tekma bo 2. aprila v Tivoliju, Ljubljančani se bodo v finale uvrstili, če bodo zmagali s 3:0 ali 3:1, če bo izid 3:2, bo odločal zlati niz. Vsi drugi izidi bodo v finale odpeljali Italijane.