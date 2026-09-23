Odbojkarji: Nismo popolni, a želimo osvojiti evropsko prvenstvo

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Belgijo izpolnila prvi veliki cilj in se uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. Selektor Fabio Soli je pohvalil energijo moštva, igralci pa pred dvobojem s favorizirano Poljsko kot adute poudarjajo sproščenost, zbranost in ekipno igro.

Fabio Soli, selektor Slovenije: »Nismo bili popolni in nismo igrali na najvišji ravni. Predvsem protinapad v prvem delu tekme ni deloval tako, kot bi moral. Dotaknili smo se veliko žog in bili uspešni v obrambi, vendar nismo bili dovolj natančni pri podajanju in zaključevanju visokih žog. Kljub temu smo na igrišču pustili vso energijo in dosegli prvi cilj – uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva. Zato sem izjemno ponosen na ekipo. V tretjem in četrtem nizu smo morali precej trpeti, energija ni bila več na enaki ravni kot na začetku, vendar smo opravili odlično delo. Zdaj se moramo spočiti in se čim bolje pripraviti na Poljsko.«

Jani Kovačič je bil izjemen. FOTO: CEV

Alen Pajenk, kapetan Slovenije: »Prva dva niza smo odigrali res dobro, čeprav je treba priznati, da tudi Belgijci igrajo na visoki ravni. V tretjem nizu so se nekoliko bolj zbrali in pritisnili, mi pa smo malce popustili, česar si ne bi smeli dovoliti. Kljub temu smo ohranili mirno glavo in že v četrtem nizu pokazali, da smo na pravi poti. Veseli me, da smo vsi prispevali k zmagi in igrali ekipno, tako kot moramo. Takšnih tekem ni veliko in v njih je treba znati uživati.«

Fabio Soli ima nos za menjave. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: »Tudi na naslednji tekmi bom skušal ohraniti takšno energijo, držati ekipo skupaj ter čim bolje organizirati sprejem in obrambo. Tokrat morda v bloku in obrambi nismo bili povsem na ravni, kot bi si želeli, a tekmeci so imeli odlične igralce. Že od začetka smo pokazali, da sodimo v sam vrh. Če igramo tako, kot znamo, in v glavi ne popustimo, kot smo v tretjem nizu, lahko stresemo vsakega nasprotnika. Zdaj nas čaka Poljska, ena najboljših ekip na svetu, zato bo izjemno težko. Toda to je ena tekma in nikoli se ne ve. Dali bomo vse od sebe, da poskušamo presenetiti.«

Alen Pajenk je mojster na igrišču. FOTO: Aleš Oblak

Uroš Planinšič, reprezentant Slovenije: »Pričakovali smo močan odpor Belgijcev, ki so igrali zelo dobro. V tretjem nizu so nekoliko premešali postavo, kar nas je vrglo iz ritma, vendar smo v četrtem stopili skupaj, se prilagodili in nadaljevali dobro igro ter si zasluženo priigrali vozovnico za Milano. Ves čas se trudimo igrati sproščeno in se ne obremenjevati preveč z rezultatom, ampak s tem, kakšno predstavo kažemo na igrišču. Želimo uživati, si pomagati in igrati točko po točko. V Milanu nas čaka Poljska, ki je bila v ligi narodov precej boljša od nas. Apetiti so zrasli, želimo osvojiti evropsko prvenstvo in se uvrstiti na olimpijske igre, vendar bo najpomembneje, da damo vse od sebe in igramo zbrano od točke do točke. Na koncu bomo videli, za kaj bo to zadostovalo.«