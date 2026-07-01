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Drugo

Velik uspeh slovenskih odbojkaric, brez oddanega niza v finalu

Igralke Alessandra Oreficeja so še brez izgubljenega niza, z maksimalnim izidom so dobile že osem tekem, v finalu evropske lige pa se bodo merile s Švedsko.
Slovenke so se veselile zmage. FOTO: Aleš Oblak/OZS
Galerija
Slovenke so se veselile zmage. FOTO: Aleš Oblak/OZS
STA
1. 7. 2026 | 22:51
1. 7. 2026 | 23:27
3:00
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Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3:0, nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.

Slovenija – Slovaška 3:0 (15, 17, 27)

Dvorana Vižmarje Brod, gledalcev 360, sodnika: Adler (Madžarska), Savu (Romunija).
Slovenija: Pavlović Mori, Pucelj 14 (2 bloka), Lorber Fijok 9 (2 bloka), Sillah 14 (1 blok), Jurič, Zatković, Šiftar, Frelih, Milošič 9 (2 asa, 2 bloka), Mazej, Donko, Planinšec 8 (4 bloke), Gornjec Hodnik, Halužan Sagadin.

Varovanke Alessandra Oreficeja so tako v letošnji ligi še vedno brez izgubljenega niza, z maksimalnim izidom so zmagale že osem tekem, v finalu pa se bodo merile s Švedsko, ki je v drugem polfinalu dvakrat premagala Madžarsko, v gosteh s 3:2, doma pa s 3:1.

V polfinalu so si Slovenke veliko prednost zagotovile že na prvi tekmi v Nitri, so pa vseeno potrebovale zmago tudi v Ljubljani, če so se hotele izogniti zlatemu nizu. Vedele pa so, da so precej boljše tekmice, da jih Slovakinje ne morejo presenetiti, da lahko premagajo le same sebe.

Zato je bil pomemben pristop, saj so Slovakinje vendarle tako dobre, da se jih ne sme podcenjevati. In pristop je bil pravi, tako da je lahko prišla do izraza kakovostna razlika.

Slovenke so v finalu. FOTO: Aleš Oblak/OZS
Slovenke so v finalu. FOTO: Aleš Oblak/OZS

Gostje so v prvih dveh nizih vodile le na začetku, s 3:1 in 4:1, nato pa so Slovenke z lahkoto prišle do vodstva z 2:0. V prvem nizu so s serijo odličnih servisov Nike Milošič dosegle kar 12 točk zapovrstjo in prišle do vodstva 13:3.

Nekaj več odpora so Slovakinje nudile v drugem, v tretjem nizu, ko so se Slovenke vendarle nekoliko preveč sprostile, pa so celo dolgo časa vodile, tudi 23:21, pri izidu 25:26 pa imele še zaključno žogo za podaljšanje upanja. Toda Slovenke so imele velik motiv, želele so zmagati s 3:0. Z borbeno igro v obrambi so se kot že na nekaterih prejšnjih tekmah rešile in izpolnile cilj.

S 14 točkami sta bili najučinkovitejši v slovenski vrsti Maša Pucelj in Fatoumatta Sillah, Saša Planinšec je prispevala štiri bloke, asa pa so tokrat dosegle le dva, oba Milošičeva.

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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