Drama v Istanbulu, Turkinje ostajajo na evropskem tronu

Turške odbojkarice so v finalu evropskega prvenstva ubranile naslov evropskih prvakinj, po petih nizih v Istanbulu so premagale Italijanke.

Odbojkarice Turčije so v Istanbulu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred tremi leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po petih nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3:2 (-16, 22, -12, 21, 10) boljše od Italije.

Za Turčijo, letos tudi zmagovalko lige narodov, je to druga zlata medalja na evropskih prvenstvih, v svoji zbirki pa imajo še dve srebrni in tri bronaste. Italija ostaja pri treh zlatih, skupno pa so osvojile deveto odličje in se na lestvici najuspešnejših držav s tremi zlatimi, tremi srebrnimi in tremi bronastimi izenačile s Srbijo, ki je na tem prvenstvu osvojila bronasto kolajno, potem ko je s 3:1 premagala Poljsko. Od omenjenih reprezentanc je uspešnejša le Rusija.